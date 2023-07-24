https://sputnik-georgia.ru/20230724/zapuschen-regulyarnyy-konteynerovoz-mezhdu-batumi-i-novorossiyskom--podrobnosti-280209674.html

Запущен регулярный контейнеровоз между Батуми и Новороссийском – подробности

Запущен регулярный контейнеровоз между Батуми и Новороссийском – подробности

Владельцы грузов платят только за наземную перевозку из Армении до Батуми и из Новороссийска до других городов России 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T11:48+0400

2023-07-24T11:48+0400

2023-07-24T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Армянская транспортная компания запустила регулярный контейнеровоз между грузинским портовым городом Батуми (АР Аджария) и российским Новороссийском, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на директора C&M International Давида Илояна.Ранее стало известно, что в Армении запускают мультимодальный тип перевозок с подключением морского транспорта. Пилотный рейс по морю из Новороссийска в Батуми был успешно выполнен в апреле 2023 года. Морские перевозки субсидируют власти Армении. Благодаря данному маршруту удастся разгрузить МАПП "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница), а у перевозчиков появляется возможность выбора альтернативного маршрута, отметил он. Армения нашла альтернативу паромной переправе порт Кавказ – Поти>>В связи с тем, что морской путь субсидирует государство, грузовладельцы платят только за наземную перевозку из Армении до Батуми и из Новороссийска до других городов РФ, а фрахт (плата за перевозку груза) судна для перевозчиков бесплатный, сообщил Илоян.Сейчас маршрут используется в основном для перевозки промышленных грузов, но есть и продукты питания, напитки. В последнее время есть запросы на перевозки автомобилей – легковых и грузовых.Судно рассчитано на 520 TEU (один TEU эквивалентен объему стандартного контейнера длиной 20 футов (около 12 тонн – ред.)).Загруженность судна колеблется от 20 до 70%, все зависит от рейса, насколько быстро успели оформить документы грузовладельцы и ряд других факторов. Переход Батуми-Новороссийск занимает примерно от 18 до 22 часов. При необходимости судно может идти быстрее (не экономя топливо) или медленнее, разница составит от двух до трех часов. В Новороссийске выгрузка длится примерно от восьми до 12 часов. При настроенной, налаженной работе поставки грузов из Еревана в Москву по этому маршруту занимают от пяти до 10 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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