https://sputnik-georgia.ru/20230725/batumi-na-pervom-meste--ekspert-o-turisticheskikh-potokakh-v-gruziyu-v-avguste-280287260.html
Батуми на первом месте – эксперт о туристических потоках в Грузию в августе
Батуми на первом месте – эксперт о туристических потоках в Грузию в августе
Число визитов международных путешественников в Батуми уже превысило 1,2 миллиона 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T15:41+0400
2023-07-25T15:41+0400
2023-07-25T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) будет лидировать по числу визитов международных путешественников в Грузию в августе текущего года, заявил Sputnik Грузия эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия. Летний туристический сезон официально открылся в Черноморском регионе Аджария 4 июня и продолжается успешно – число визитов международных путешественников уже превысило 1,2 миллиона. В этом году в регионе ожидают более четырех миллионов визитеров. Эксперт считает, что на туризме Грузии позитивно скажется и заход в порт Батуми круизного морского лайнера Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Первый рейс уже стартовал 22 июля. Первые 850 пассажиров уже отправились в недельный круиз по новому маршруту. В Батуми лайнер ждут на пятый день тура. А для Батуми 850 туристов – это немало, считает эксперт. И вообще, посещение круизов в страну, по его словам, говорит о том, что приезжают богатые люди. По словам эксперта, туристическую погоду в Грузии определяют в основном туристы из соседних стран. "Это примерно 80% всех туристов, которые приезжают из Азербайджана, Армении, Турции, России. Вот они и делают погоду. А не американцы, не туристы из стран Евросоюза. Думаю, август месяц будет немного лучше, загруженнее, чем июль", - утверждает эксперт. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров >>>Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом, поток восстановлен на 90,8%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, экономика
туризм, грузия, новости, аджария, батуми, экономика
Батуми на первом месте – эксперт о туристических потоках в Грузию в августе
15:41 25.07.2023 (обновлено: 16:05 25.07.2023)
Число визитов международных путешественников в Батуми уже превысило 1,2 миллиона
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik.
Черноморский курортный город Батуми (Аджария) будет лидировать по числу визитов международных путешественников в Грузию в августе текущего года, заявил Sputnik Грузия
эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия.
Летний туристический сезон официально открылся в Черноморском регионе Аджария 4 июня и продолжается успешно – число визитов международных путешественников уже превысило 1,2 миллиона. В этом году в регионе ожидают более четырех миллионов визитеров.
"Батуми будет на первом месте. Что касается остальных регионов Грузии, то Кахети, Казбеги и, конечно же, Тбилиси, будут загружены туристами больше, чем остальные уголки страны", – сказал Кварацхелия.
Эксперт считает, что на туризме Грузии позитивно скажется и заход в порт Батуми круизного морского лайнера Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией.
Первый рейс уже стартовал 22 июля. Первые 850 пассажиров уже отправились в недельный круиз по новому маршруту. В Батуми лайнер ждут на пятый день тура.
А для Батуми 850 туристов – это немало, считает эксперт. И вообще, посещение круизов в страну, по его словам, говорит о том, что приезжают богатые люди.
"Круизные путешествия сами по себе дорогие. Их могут приобрести в основном состоятельные люди. За день в Батуми будет реализовано больше от этих туристов, чем за месяц. Будет нагрузка на рестораны, места развлечений", - сказал он.
По словам эксперта, туристическую погоду в Грузии определяют в основном туристы из соседних стран.
"Это примерно 80% всех туристов, которые приезжают из Азербайджана, Армении, Турции, России. Вот они и делают погоду. А не американцы, не туристы из стран Евросоюза. Думаю, август месяц будет немного лучше, загруженнее, чем июль", - утверждает эксперт.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.
Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона.
Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом, поток восстановлен на 90,8%.