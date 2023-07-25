https://sputnik-georgia.ru/20230725/batumi-na-pervom-meste--ekspert-o-turisticheskikh-potokakh-v-gruziyu-v-avguste-280287260.html

Батуми на первом месте – эксперт о туристических потоках в Грузию в августе

Батуми на первом месте – эксперт о туристических потоках в Грузию в августе

Число визитов международных путешественников в Батуми уже превысило 1,2 миллиона 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T15:41+0400

2023-07-25T15:41+0400

2023-07-25T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) будет лидировать по числу визитов международных путешественников в Грузию в августе текущего года, заявил Sputnik Грузия эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия. Летний туристический сезон официально открылся в Черноморском регионе Аджария 4 июня и продолжается успешно – число визитов международных путешественников уже превысило 1,2 миллиона. В этом году в регионе ожидают более четырех миллионов визитеров. Эксперт считает, что на туризме Грузии позитивно скажется и заход в порт Батуми круизного морского лайнера Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Первый рейс уже стартовал 22 июля. Первые 850 пассажиров уже отправились в недельный круиз по новому маршруту. В Батуми лайнер ждут на пятый день тура. А для Батуми 850 туристов – это немало, считает эксперт. И вообще, посещение круизов в страну, по его словам, говорит о том, что приезжают богатые люди. По словам эксперта, туристическую погоду в Грузии определяют в основном туристы из соседних стран. "Это примерно 80% всех туристов, которые приезжают из Азербайджана, Армении, Турции, России. Вот они и делают погоду. А не американцы, не туристы из стран Евросоюза. Думаю, август месяц будет немного лучше, загруженнее, чем июль", - утверждает эксперт. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров >>>Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом, поток восстановлен на 90,8%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, экономика