https://sputnik-georgia.ru/20230725/denezhnye-perevody-v-gruziyu-budut-rasti-nesmotrya-na-sanktsii-protiv-yunistrim--analitiki-280258325.html

Денежные переводы в Грузию будут расти несмотря на санкции против "Юнистрим" – аналитики

Денежные переводы в Грузию будут расти несмотря на санкции против "Юнистрим" – аналитики

Диверсификация валютных поступлений в Грузию по географическим источникам и видам притока остается высокой, считает TBC Capital 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T10:02+0400

2023-07-25T10:02+0400

2023-07-25T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Объемы денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем продолжат расти, несмотря на санкции, введенные Западом против российской платежной системой "Юнистрим", – говорится в еженедельном обновлении TBC Capital. В отношении банка "Юнистрим" были введены ограничения со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США 20 июля. Стало ли этой причиной перебоев в работе "Юнистрим" в Грузии пока не подтверждено, хотя часть СМИ связала проблему переводов через эту систему именно с санкциями США. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия, откуда поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 47,4% от общего объема денежных переводов. По мнению аналитиков TBC Capital, нынешний сильный рост экономики Грузии поднимает вопрос о зависимости от единственного источника притока иностранной валюты, а именно от России. Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика >>"Основываясь на данные последнего года можно сказать, что географическая диверсификация в целом несколько увеличилась. В частности, первое место сохраняет Европейский союз, доля России, по разным методикам подсчета в основном находится на том же уровне по сравнению с 2019 годом, а поступления из других стран увеличились", – говорится в сообщении. По мнению аналитиков, однозначно, что экономическая активность в результате влияния миграции выше, чем она была бы без российско-украинского кризиса. Это находит отражение в динамике информационно-коммуникационного сектора из-за высокого процента мигрантов, занятых в отрасли информационных технологий. В то же время, диверсификация по географическим источникам и видам притока остается высокой, считает TBC Capital.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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