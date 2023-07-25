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Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция
Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International 25.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Агентство морского транспорта проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций, и находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут, говорится в сообщении ведомства. В порт Батуми 27 июля зайдет круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Агентство морского транспорта отмечает, что заход круизного лайнера в порт Батуми носит коммерческий характер. А само судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Само судно зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции. Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур &gt;&gt;Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, батуми, турция, сочи, агентство морского транспорта
грузия, новости, туризм, батуми, турция, сочи, агентство морского транспорта

Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция

20:57 25.07.2023
© Sputnik / Seyran BaroyanКруизный лайнер в морском порту Батуми
Круизный лайнер в морском порту Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Агентство морского транспорта проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций, и находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут, говорится в сообщении ведомства.
В порт Батуми 27 июля зайдет круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией.

"Агентство морского транспорта в координации со службой доходов министерства финансов в постоянном режиме осуществляет проверку как кораблей, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Если корабль или судовладелец находятся в санкционном списке, им не дают войти в порты Грузии и осуществить соответствующие процедуры", – говорится в сообщении.

Агентство морского транспорта отмечает, что заход круизного лайнера в порт Батуми носит коммерческий характер.
А само судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International.
Само судно зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции.
Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур >>
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
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