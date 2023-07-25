https://sputnik-georgia.ru/20230725/gruziya-ne-dopustit-obkhoda-sanktsiy--v-batumi-zhdut-kruiznyy-layner-rossiya-turtsiya-280306437.html

Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция

Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция

Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Агентство морского транспорта проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций, и находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут, говорится в сообщении ведомства. В порт Батуми 27 июля зайдет круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Агентство морского транспорта отмечает, что заход круизного лайнера в порт Батуми носит коммерческий характер. А само судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Само судно зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции. Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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