https://sputnik-georgia.ru/20230725/gruziya-ne-dopustit-obkhoda-sanktsiy--v-batumi-zhdut-kruiznyy-layner-rossiya-turtsiya-280306437.html
Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция
Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T20:57+0400
2023-07-25T20:57+0400
2023-07-25T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Агентство морского транспорта проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций, и находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут, говорится в сообщении ведомства. В порт Батуми 27 июля зайдет круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Агентство морского транспорта отмечает, что заход круизного лайнера в порт Батуми носит коммерческий характер. А само судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Само судно зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции. Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батуми, турция, сочи, агентство морского транспорта
грузия, новости, туризм, батуми, турция, сочи, агентство морского транспорта
Грузия не допустит обхода санкций – в Батуми ждут круизный лайнер Россия-Турция
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Агентство морского транспорта проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций, и находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут, говорится в сообщении ведомства.
В порт Батуми 27 июля зайдет круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией.
"Агентство морского транспорта в координации со службой доходов министерства финансов в постоянном режиме осуществляет проверку как кораблей, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Если корабль или судовладелец находятся в санкционном списке, им не дают войти в порты Грузии и осуществить соответствующие процедуры", – говорится в сообщении.
Агентство морского транспорта отмечает, что заход круизного лайнера в порт Батуми носит коммерческий характер.
А само судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International.
Само судно зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.