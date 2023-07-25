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Иностранцы пытались незаконно провезти в Грузию более полумиллиона лари

Иностранцы пытались незаконно провезти в Грузию более полумиллиона лари

Ввоз и вывоз денежных средств на таможенную территорию Грузии подлежит строгому контролю 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T15:59+0400

2023-07-25T15:59+0400

2023-07-25T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили при досмотре граждан нескольких стран на ТПП "Казбеги" (грузино-российская граница), в Тбилисском и кутаисском международных аэропортах незадекларированную крупную сумму денег, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. При личном осмотре граждан и их багажа было обнаружено 122 300 долларов США, 5,7 млн рублей, 2,4 млн армянских драмов и 11 775 лари. Общая сумма незадекларированных денег при пересчете в национальную валюту составила 507 646 лари (по курсу Нацбанка). В соответствии с частью третьей статьи 169 Таможенного кодекса Грузии нарушители из Грузии и Беларуси были оштрафованы на общую сумму 27,6 лари, а нарушитель из России был приговорен к конфискации незадекларированных товаров. Денежные переводы в Грузию будут расти несмотря на санкции против "Юнистрим" – аналитики >>>В целях предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому контролю со стороны Службы доходов Министерства финансов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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