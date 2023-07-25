https://sputnik-georgia.ru/20230725/moshennichestvo-ot-imeni-sotrudnika-prokuratury-gruzii--zaderzhany-dvoe-280294310.html

Мошенничество от имени сотрудника прокуратуры Грузии – задержаны двое

Мошенничество от имени сотрудника прокуратуры Грузии – задержаны двое

Обвиняемые также обещали помощь в получении гражданства Грузии 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T18:44+0400

2023-07-25T18:44+0400

2023-07-25T18:44+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое человек, действовавших от имени сотрудника прокуратуры Грузии, задержаны по обвинению в присвоении 50 тысяч лари и 30 тысяч долларов, принадлежащих нескольким граждан, в том числе иностранцу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемые для большей убедительности и облегчения осуществления преступной деятельности использовали имя сотрудника прокуратуры Грузии и вымогали у потерпевших крупную сумму денег. В частности, обвиняемые, чтобы войти в доверие, предоставили потерпевшим, в том числе гражданину иностранного государства, ложные сведения, будто бы они могли передать право собственности на государственный земельный участок на инвестиционных условиях и в то же время решить для них вопрос с гражданством Грузии. В обмен на услугу члены преступной группы обманным путем заполучили крупную сумму денег, принадлежащую потерпевшим – 50 тысяч лари и 30 тысяч долларов. Мошенничество с земельными участками в Грузии – прокуратура предъявила обвинения>>Обвиняемых задержали сотрудники Генеральной инспекции на основании постановления Тбилисского городского суда. Их обвинили в мошенничестве в крупном размере по предварительному сговору, совершенном группой лиц, что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет. На основании ходатайства прокуратуры 22 июля в качестве меры пресечения для обвиняемых суд избрал тюремное заключение. Расследование уголовного дела продолжается. В случае если подобное или иное незаконное предложение имело место от имени прокуратуры, гражданам советуют обратиться в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры Грузии, на что последует немедленное правовое реагирование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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