https://sputnik-georgia.ru/20230725/prezident-rossii-prognoziruet-sokhranenie-vysokikh-tempov-rosta-ekonomiki-strany-280310854.html
Президент России прогнозирует сохранение высоких темпов роста экономики страны
Президент России прогнозирует сохранение высоких темпов роста экономики страны
Путин выразил надежду на то, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% – 0,7% 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T23:01+0400
2023-07-25T23:01+0400
2023-07-25T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин прогнозирует сохранение высоких темпов роста экономики в ближайшие кварталы, а также бюджетных доходов государства.На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил один из позитивных индикаторов деловой активности – банковское кредитование.Президент сообщил, что, кроме того, "увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".Он выразил надежду на то, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% – 0,7%.Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ >>"Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5% – 0,7% ежеквартально… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%", – сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, владимир путин
россия, новости, экономика, владимир путин
Президент России прогнозирует сохранение высоких темпов роста экономики страны
Путин выразил надежду на то, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% – 0,7%
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин прогнозирует сохранение высоких темпов роста экономики в ближайшие кварталы, а также бюджетных доходов государства.
На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил один из позитивных индикаторов деловой активности – банковское кредитование.
"По предварительным данным на 1 июля, годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам – 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", – сказал Путин.
Президент сообщил, что, кроме того, "увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".
Он выразил надежду на то, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% – 0,7%.
"Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5% – 0,7% ежеквартально… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%", – сказал Путин.