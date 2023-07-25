https://sputnik-georgia.ru/20230725/putin-i-lukashenko-pobyvali-na-ostrove-valaam---video-280277389.html
Путин и Лукашенко побывали на острове Валаам – видео
Путин и Лукашенко побывали на острове Валаам – видео
Президенты России и Беларуси в нижнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря поклонились мощам преподобных Сергия и Германа – основателей... 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T13:23+0400
2023-07-25T13:23+0400
2023-07-25T13:38+0400
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Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне. После официальной части встречи лидеры посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они посетили морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми, а также осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ 30 июля.На Валаам Путин в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании Лукашенко. Они тогда посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, александр лукашенко, видео, мультимедиа, россия, беларусь, видео
владимир путин, александр лукашенко, видео, мультимедиа, россия, беларусь, видео
Путин и Лукашенко побывали на острове Валаам – видео
13:23 25.07.2023 (обновлено: 13:38 25.07.2023)
Президенты России и Беларуси в нижнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря поклонились мощам преподобных Сергия и Германа – основателей обители
Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне. После официальной части встречи лидеры посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они посетили морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми, а также осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ 30 июля.
На Валаам Путин в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании Лукашенко. Они тогда посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.