https://sputnik-georgia.ru/20230725/rossiyskiy-universitet-v-gruzii-ne-budet-otkryt--glava-minobrazovaniya-gruzii-280306227.html

Российский университет в Грузии не будет открыт – глава Минобразования Грузии

Российский университет в Грузии не будет открыт – глава Минобразования Грузии

В Грузии не может быть открыт университет, который не входит в интересы грузинского общества и образования, заявил министр 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T21:21+0400

2023-07-25T21:21+0400

2023-07-25T21:21+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

дмитрий лорткипанидзе

сочи

турция

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396243_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_43e6c9bbfeefb0ed8cad97e0ce1e8232.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Никакого делопроизводства по авторизации т. н. Грузино-российского университета не ведется, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Бывший депутат парламента Грузии, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета, где обучение будет бесплатно, т. к. все расходы на себя возьмет РФ. Лорткипнаидзе заявил, что к концу сентября появятся подробности и детали. По его словам, грузинские власти будут в вопросе открытия вузов исходить из интересов государства. "В Грузии не может быть открыт университет, который не входит в интересы грузинского общества и образования", – сказал Амилахвари. Для получения статуса образовательного учреждения необходимо пройти авторизацию. Цель – обеспечить выполнение обязательных стандартов для того, чтобы выдавать документы о получении образования, признанные государством. Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства >>Авторизация обязательна как для государственных, так и для частных организаций. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сочи

турция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий амилахвари, дмитрий лорткипанидзе, сочи, турция, тбилиси