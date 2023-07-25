https://sputnik-georgia.ru/20230725/strategicheskoe-partnerstvo-gruzii-i-velikobritanii-obsudili-na-vstreche-v-tbilisi-280293625.html

Стратегическое партнерство Грузии и Великобритании обсудили на встрече в Тбилиси

Стратегическое партнерство Грузии и Великобритании обсудили на встрече в Тбилиси

"Уордропский диалог" был основан в 2014 году и назван в честь Оливера Уордропа, первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T17:52+0400

2023-07-25T17:52+0400

2023-07-25T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. "Стратегический диалог Уордропа", включающий в себя весь спектр стратегического партнерства между Грузией и Великобританией, обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с постоянным заместителем госсекретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития сэром Филипом Бартоном на встрече в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече в аппарате правительства обсуждались вопросы стратегического партнерства между Грузией и Великобританией и положительная динамика развития политических отношений. Как отметил премьер-министр, Грузия ценит решительную поддержку Великобританией политики суверенитета и территориальной целостности Грузии. Великобритания открылась для граждан Грузии >>Гарибашвили подчеркнул важный вклад Великобритании в направлении укрепления государственных институтов и демократического развития страны. "Уордропский диалог" был основан в 2014 году и назван в честь Оливера Уордропа, первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах. Грузия установила дипломатические отношения с Великобританией 27 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах политики, обороны, экономики, культуры и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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