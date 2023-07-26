https://sputnik-georgia.ru/20230726/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-iyune-280317272.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в июне

Активы банковского сектора Грузии выросли в июне

На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T09:01+0400

2023-07-26T09:01+0400

2023-07-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В июне 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 2,17 миллиарда лари, или 3,2%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июня 2023 года объем активов банковского сектора составил 69,9 миллиарда лари (26,9 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках повысилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 июля 2023 года составил 46,79 миллиарда лари, что на 1,31 миллиарда лари, или на 2,88%, больше, чем на начало июня.Согласно отчету, в июне по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 1,5 миллиона лари, или 0,01%, а вклады до востребования выросли на 1,31 миллиарда лари, или 4,74%.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистикиПо данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 49,22%, что на 0,28 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 июня.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июне составила 8,45%, в том числе 10,91% – по депозитам в национальной валюте, 1,47% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов выросПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в июне 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6 миллиарда лари, или на 3,5%, и на 1 июля текущего года составил 47,33 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 633,62 миллиона лари, или 2,5%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 968,12 миллиона лари, или на 4,74%.Международные резервы Нацбанка Грузии выросли в июне >>По данным Нацбанка, на конец июня 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,63 миллиарда лари, что на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,17 миллиарда лари, что на 5,81% больше, чем в предыдущем месяце.За июнь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,95%, или 480,75 миллиона лари, и на 1 июля текущего года составил 25,16 миллиарда лари.По состоянию на 1 июля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,81%, что на 0,53 процентного пункта меньше, чем на 1 июня 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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