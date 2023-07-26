Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230726/borba-s-terrorizmom-v-gruzii-zaderzhany-predpolagaemye-chleny-ig-280346297.html
Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*
Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*
В домах задержанных хранились боеприпасы и взрывчатые вещества 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T13:20+0400
2023-07-26T13:40+0400
происшествия
грузия
новости
сгб
терроризм
террористы
борьба с терроризмом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271112610_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_38f5c1d6d70d63f077dced18bce72c76.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в рамках расследования террористического преступления, говорится в сообщении Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии.По данным ведомства, спецоперация была проведена одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии. В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Членство в террористической организации", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет, а также по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Служба государственной безопасности Грузии благодарит Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел за сотрудничество в этом деле. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271112610_94:0:1187:820_1920x0_80_0_0_12dd7660c2dc1003007fee2e5ee961b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, сгб, терроризм, террористы, борьба с терроризмом
происшествия, грузия, новости, сгб, терроризм, террористы, борьба с терроризмом

Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*

13:20 26.07.2023 (обновлено: 13:40 26.07.2023)
© Courtesy of Special Investigation ServiceСпециальная следственная служба произвела арест
Специальная следственная служба произвела арест - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
© Courtesy of Special Investigation Service
Подписаться на
НовостиTelegram
В домах задержанных хранились боеприпасы и взрывчатые вещества
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в рамках расследования террористического преступления, говорится в сообщении Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии.
По данным ведомства, спецоперация была проведена одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии. В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

"Ведутся активные оперативно-розыскные действия как по выявлению характера участия задержанных в деятельности террористической организации "Исламское государство"*, так и по идентификации других лиц, причастных к преступлению", – говорится в сообщении СГБ.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Членство в террористической организации", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет, а также по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Служба государственной безопасности Грузии благодарит Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел за сотрудничество в этом деле.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0