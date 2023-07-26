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Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*
Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*
В домах задержанных хранились боеприпасы и взрывчатые вещества 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T13:20+0400
2023-07-26T13:20+0400
2023-07-26T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в рамках расследования террористического преступления, говорится в сообщении Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии.По данным ведомства, спецоперация была проведена одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии. В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Членство в террористической организации", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет, а также по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Служба государственной безопасности Грузии благодарит Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел за сотрудничество в этом деле. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сгб, терроризм, террористы, борьба с терроризмом
происшествия, грузия, новости, сгб, терроризм, террористы, борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ*
13:20 26.07.2023 (обновлено: 13:40 26.07.2023)
В домах задержанных хранились боеприпасы и взрывчатые вещества
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в рамках расследования террористического преступления, говорится в сообщении Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии.
По данным ведомства, спецоперация была проведена одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии. В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.
"Ведутся активные оперативно-розыскные действия как по выявлению характера участия задержанных в деятельности террористической организации "Исламское государство"*, так и по идентификации других лиц, причастных к преступлению", – говорится в сообщении СГБ.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Членство в террористической организации", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет, а также по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Служба государственной безопасности Грузии благодарит Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел за сотрудничество в этом деле.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация