https://sputnik-georgia.ru/20230726/borbu-s-mramornymi-klopami-prodolzhayut-v-gruzii--280345912.html

Борьба с мраморными клопами в Грузии продолжается

Борьба с мраморными клопами в Грузии продолжается

Этот вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T14:00+0400

2023-07-26T14:00+0400

2023-07-26T14:53+0400

мраморный клоп

мраморные клопы - бедствие в грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия активно ведут борьбу с мраморными клопами в пяти регионах страны – обработка территорий ведется термальным туманом и холодным распылением, сообщается на сайте ведомства. Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране наконец удалось справиться с проблемой. Тем не менее профилактические работы продолжаются, так как периодически возникают очаги распространения вредителя. На первом этапе обработана площадь 9 443,5 гектара. На следующем этапе, в зависимости от ареала распространения вредителя, будут полностью обработаны поля кукурузы. Как отметили в Агентстве, в целях мониторинга вредителя феромонные ловушки установлены на сельскохозяйственных культурах, в буферных зонах и рядом с полями. С учетом результатов мониторинга в тех селах, где зафиксирована большая концентрация вредителя, обработку тепловым туманом проводят на специально расположенных станциях. По указанной технологии уже обработана площадь в 42 780 гектара. Представители местного самоуправления активно участвуют в процессе информирования населения о мерах против мраморных клопов. В целях защиты пчел обработка проводится ночью и планируется по согласованию с пчеловодами. Агентство призывает население подключиться к процессу борьбы с вредителем – своевременно проводить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем на сельскохозяйственных культурах, и уничтожать вредителя в домашних условиях механическим способом. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. Обработка территорий от вредителей началась на западе Грузии >>>В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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