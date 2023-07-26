https://sputnik-georgia.ru/20230726/budem-reagirovat--kaladze-predupredil-vladeltsev-ulichnykh-kafe-v-tsentre-tbilisi-280359901.html

Кафе под открытым небом в Тбилиси под прицелом - Каладзе дал время на исправление

Кафе под открытым небом в Тбилиси под прицелом - Каладзе дал время на исправление

Хаотично расположенные кафе на проспекте Агмашенебели создают проблему как для местных жителей, так и для пешеходов, заявил мэр 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T17:26+0400

2023-07-26T17:26+0400

2023-07-26T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси дает разумный срок владельцам кафе под открытым небом, которые расположенных на пешеходной части на проспекте Агмашенебели в исторической части города, чтобы привести в порядок как документы, так и визуальную сторону объектов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Как заявил Каладзе, на пешеходной части проспекта Давида Агмашенебели, от пересечения улицы Чорохи до площади Саарбрюккен, насчитывается около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации. По его словам, хаотично расположенные открытые кафе создают проблему как для местных жителей, так и для пешеходов. По его словам, по истечении установленного срока, если ситуация не изменится, муниципальная инспекция будет действовать в соответствии с законом."Вам дается срок для согласования с нашими соответствующими службами как визуальной стороны, так и разрешительной документации. Иначе нам придется реагировать, и городская инспекция будет задействована вместе с другими государственными ведомствами", – заявил Каладзе.Как отметил мэр, все это в первую очередь важно как для самих владельцев объектов, так и для города. Проспект Давида Агмашенебли расположен в исторической части Тбилиси. Часть улицы была отреставрирована в рамках масштабного проекта мэрии Тбилиси и Фонда развития Тбилиси – "Новый Тифлис", который был начат в 2016 году. Проект предусматривает появление в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов. В Тбилиси увеличивают штрафы за нарушение правил шума>>В ходе первого этапа проекта "Новый Тифлис" на проспекте Агмашенебели первозданный вид вернули 47 историческим зданиям, из них 38 – памятники культурного наследия. Полностью заменены и восстановлены крыши зданий, укреплены дома, восстановлен аутентичный вид фасадов и существующие на них исторические орнаменты. Часть проспекта Агмашенебели стала пешеходной. В июне одна из самых авторитетных европейских организаций в сфере популяризации и защиты культурного наследия Европы Europa Nostra признала проект реставрации проспекта Агмашенебели лучшим в категории "консервация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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