https://sputnik-georgia.ru/20230726/v-tbilisi-uvelichivayut-shtrafy-za-narushenie-pravil-shuma-280356207.html

В Тбилиси могут увеличить штрафы за шума

В Тбилиси могут увеличить штрафы за шума

Действующие штрафы неэффективны, считает мэр Тбилиси 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T16:20+0400

2023-07-26T16:20+0400

2023-07-26T17:59+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафа за нарушение норм акустического шума, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламента, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В Грузии в 2017 году вступил в силу технический регламент "О нормах акустического шума в жилых домах и общественных/публичных учреждениях", который определяет допустимые нормы шума в Грузии. По словам Каладзе, с началом туристического сезона проблема превышения уровня шума как в частных, так и в общественных местах становится все более актуальной. По словам мэра, к сожалению, во многих случаях кафе, бары, рестораны, клубы и т. д. не соблюдают указанный закон. Как отметил Каладзе, цель санкций не в том, чтобы навредить бизнесу, а в том, чтобы защитить права человека. Согласно законопроекту, нарушение норм акустического шума для физлица в первый раз повлечет штраф в размере 150 лари (около 60 долларов), в для юрлица – 500 лари (около 580 долларов) вместо предупреждения.Штраф за повторное нарушение составит 500 лари (более 190 долларов) для физлиц (вместо 150 лари), и 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов) – для юрлиц (вместо 500 лари). Каждое последующее нарушение будет караться штрафом в двойном размере – 1 000 лари (около 385 долларов) для физлиц и 10 тысяч лари (более 3,8 тысячи долларов) – для юрлиц. Допустимые нормы шума Согласно действующему закону, в жилых домах допустимая норма шума днем – максимум 35 децибел, а вечером и ночью – 30 децибел. В гостиницах, гостевых домах и мотелях днем – 40 децибел, а вечером и ночью – 35. Допустимая норма шума в палатах реабилитации и лечения в стационарных медицинских учреждениях днем составляет 35 децибел, ночью – 30 децибел, а вот в лечебных кабинетах максимальный уровень шума не должен превышать 40 децибел круглосуточно. В ресторанах, барах и кафе днем и ночью максимальная норма шума не должна превышать 55 децибел. Такая же норма шума установлена для торговых объектов и приемных. Каладзе призвал бизнесменов не шуметь в Тбилиси>>В зрительных и концертных залах, а также сакральных местах допустимая норма шума – 30 децибел, а в учебных учреждениях и читальных залах – 35 децибел. В спортивных залах и бассейнах максимальный уровень шума допускается до 40 децибел. В офисах меньше 100 квадратных метров норма шума также не должна превышать 40 децибел, а вот в офисах большее 100 квадратных метров – 45 децибел. В комнатах совещаний допустимая норма шума составляет 35 децибел. Также регламент установил норму шума рядом с различными зданиями. Так, допустимая норма рядом с невысокими домами, медучреждениями и учреждениями соцобслуживания днем составляет 50 децибел, вечером – 45 децибел, а ночью – 40 децибел. А вот рядом с многоэтажными домами высотой более 6 этажей, культурными, образовательными и научными учреждениями – днем 55 децибел, вечером – 50 децибел, а ночью – 45 децибел. На территориях рядом с гостиницами, спортивными и общественными организациями допустимая норма шума составляет 60 децибел днем, 55 децибел – в вечерние часы и 50 децибел – ночью. За нарушение норм шума в первый раз последует предупреждение. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 150 лари в случае физического лица и 500 лари в случае юридического лица. Каждый последующий случай карается штрафом в двойном размере. Помимо этого, в ночные часы запрещено также использование пиротехники, за исключением праздников: Новый год, Новый год по старому стилю, 9 Апреля и День независимости Грузии. Нарушителям грозит штраф в размере 150 лари в случае физического лица и 500 лари – в случае юридического. При повторном нарушении штраф увеличится вдвое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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