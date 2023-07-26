https://sputnik-georgia.ru/20230726/edinye-natsionalnye-ekzameny-v-gruzii-zavershilis--kak-eto-bylo-280372810.html

Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было

Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было

Для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы Грузии, в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек 26.07.2023, Sputnik Грузия

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единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в Грузии, которые в этом году стали одними из самых веселых из-за находчивости и креативности абитуриентов, завершились экзаменом по физике. ЕНЭ стартовали в Грузии 3 июля с грузинского языка и литературы. Последний вступительный экзамен состоялся 23 июля. Если в прошлые годы экзамены проходили в тихой и спокойной обстановке, то в этом году абитуриенты решили показать весь свой креатив. Конечно, распространялось это только на территории дворов экзаменационных центров.Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?>> Выходя на радостях, некоторые чуть ли не выпрыгивали из школ, другие исполняли шуточные танцы, а кто-то выходил по-армейски отдавая честь, тем самым показывая, что армия не за горами. Некоторые шли дальше: на экзамен по истории двое грузин пришли в национальном костюме (чохе), а еще один абитуриент пришел даже со шлемом с рогами, имитируя исторического персонажа, однако какого точно – уточнять не стал. Таким образом, ЕНЭ в этом году стали местом не только для проведения экзаменов, что ассоциируется со стрессом и напряжением, а очень даже приятным мероприятием. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явилось до 94% зарегистрированных абитуриентов. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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