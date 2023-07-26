https://sputnik-georgia.ru/20230726/edinye-natsionalnye-ekzameny-v-gruzii-zavershilis--kak-eto-bylo-280372810.html
Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было
Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было
Для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы Грузии, в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T21:50+0400
2023-07-26T21:50+0400
2023-07-26T21:50+0400
грузия
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единые национальные экзамены
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в Грузии, которые в этом году стали одними из самых веселых из-за находчивости и креативности абитуриентов, завершились экзаменом по физике. ЕНЭ стартовали в Грузии 3 июля с грузинского языка и литературы. Последний вступительный экзамен состоялся 23 июля. Если в прошлые годы экзамены проходили в тихой и спокойной обстановке, то в этом году абитуриенты решили показать весь свой креатив. Конечно, распространялось это только на территории дворов экзаменационных центров.Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?>> Выходя на радостях, некоторые чуть ли не выпрыгивали из школ, другие исполняли шуточные танцы, а кто-то выходил по-армейски отдавая честь, тем самым показывая, что армия не за горами. Некоторые шли дальше: на экзамен по истории двое грузин пришли в национальном костюме (чохе), а еще один абитуриент пришел даже со шлемом с рогами, имитируя исторического персонажа, однако какого точно – уточнять не стал. Таким образом, ЕНЭ в этом году стали местом не только для проведения экзаменов, что ассоциируется со стрессом и напряжением, а очень даже приятным мероприятием. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явилось до 94% зарегистрированных абитуриентов. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, единые национальные экзамены
грузия, общество, новости, единые национальные экзамены
Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было
Для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы Грузии, в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в Грузии, которые в этом году стали одними из самых веселых из-за находчивости и креативности абитуриентов, завершились экзаменом по физике.
ЕНЭ стартовали в Грузии 3 июля с грузинского языка и литературы. Последний вступительный экзамен состоялся 23 июля.
Если в прошлые годы экзамены проходили в тихой и спокойной обстановке, то в этом году абитуриенты решили показать весь свой креатив. Конечно, распространялось это только на территории дворов экзаменационных центров.
Выходя на радостях, некоторые чуть ли не выпрыгивали из школ, другие исполняли шуточные танцы, а кто-то выходил по-армейски отдавая честь, тем самым показывая, что армия не за горами.
Некоторые шли дальше: на экзамен по истории двое грузин пришли в национальном костюме (чохе), а еще один абитуриент пришел даже со шлемом с рогами, имитируя исторического персонажа, однако какого точно – уточнять не стал.
Таким образом, ЕНЭ в этом году стали местом не только для проведения экзаменов, что ассоциируется со стрессом и напряжением, а очень даже приятным мероприятием.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явилось до 94% зарегистрированных абитуриентов. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.