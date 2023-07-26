https://sputnik-georgia.ru/20230726/mariya-zakharova-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov-po-aktualnoy-povestke---video-280352246.html

Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке – видео

Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке – видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 26.07.2023, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова в среду провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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