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https://sputnik-georgia.ru/20230726/mariya-zakharova-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov-po-aktualnoy-povestke---video-280352246.html
Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке – видео
Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке – видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 26.07.2023, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова в среду провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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видео, мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, мид рф, видео
видео, мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, мид рф, видео

Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке – видео

14:47 26.07.2023 (обновлено: 14:49 26.07.2023)
© video: Sputnik
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Представитель МИД России Мария Захарова в среду провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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