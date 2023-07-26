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Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей
Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей
Посещение моста Мира теперь совершенно безопасно, уверяет мэр 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T13:41+0400
2023-07-26T15:05+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
мост мира
мосты
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восстановительные работы пешеходного моста Мира в центре Тбилиси завершены, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Необходимость восстановления моста Мира возникла после повреждения опоры моста на левом береге Куры. Мост был закрыт для посетителей с 5 июля. По его словам, мост был в плохом состоянии и нуждался в ремонте и обустройстве. "В настоящее время работы по восстановлению и укреплению поврежденных участков пешеходного моста длиной около 200 метров уже завершены. Реабилитированы подвески моста, для чего были устроены специальные конструкции, восстановлены деформированные лестницы. Кроме того, восстановлена поврежденная опора моста на левом берегу Куры", – отметил Каладзе. По словам мэра, процесс ремонта проходил под активным надзором как зарубежных, так и грузинских специалистов. Стоимость проекта составила 1,4 миллиона лари (более 538,4 миллиона долларов). Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. hПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мост мира, мосты
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мост мира, мосты

Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей

13:41 26.07.2023 (обновлено: 15:05 26.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - набережная и мост Мира
Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Посещение моста Мира теперь совершенно безопасно, уверяет мэр
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восстановительные работы пешеходного моста Мира в центре Тбилиси завершены, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Необходимость восстановления моста Мира возникла после повреждения опоры моста на левом береге Куры. Мост был закрыт для посетителей с 5 июля.

"Сегодня мост Мира во всех отношениях безопасен, а работы завершены. Единственное, что осталось и будет сделано в ближайшие месяцы – это монтаж нового освещения на мосту", – заявил Каладзе.

По его словам, мост был в плохом состоянии и нуждался в ремонте и обустройстве.
"В настоящее время работы по восстановлению и укреплению поврежденных участков пешеходного моста длиной около 200 метров уже завершены. Реабилитированы подвески моста, для чего были устроены специальные конструкции, восстановлены деформированные лестницы. Кроме того, восстановлена поврежденная опора моста на левом берегу Куры", – отметил Каладзе.
По словам мэра, процесс ремонта проходил под активным надзором как зарубежных, так и грузинских специалистов.
Стоимость проекта составила 1,4 миллиона лари (более 538,4 миллиона долларов).
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар
Вид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
Вид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар
© photo: Sputnik / Stringer
Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры.
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