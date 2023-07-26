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Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей

Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей

Посещение моста Мира теперь совершенно безопасно, уверяет мэр 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T13:41+0400

2023-07-26T13:41+0400

2023-07-26T15:05+0400

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новости

тбилиси

каха каладзе

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мосты

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восстановительные работы пешеходного моста Мира в центре Тбилиси завершены, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Необходимость восстановления моста Мира возникла после повреждения опоры моста на левом береге Куры. Мост был закрыт для посетителей с 5 июля. По его словам, мост был в плохом состоянии и нуждался в ремонте и обустройстве. "В настоящее время работы по восстановлению и укреплению поврежденных участков пешеходного моста длиной около 200 метров уже завершены. Реабилитированы подвески моста, для чего были устроены специальные конструкции, восстановлены деформированные лестницы. Кроме того, восстановлена поврежденная опора моста на левом берегу Куры", – отметил Каладзе. По словам мэра, процесс ремонта проходил под активным надзором как зарубежных, так и грузинских специалистов. Стоимость проекта составила 1,4 миллиона лари (более 538,4 миллиона долларов). Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. hПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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