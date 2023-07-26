https://sputnik-georgia.ru/20230726/rossiya-uvelichila-poshliny-na-vvoz-vin-iz-nedruzhestvennykh-stran-280318168.html

Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран

Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран

Эксперты считают, что рост пошлин на импорт приведет к росту цен и на российскую продукцию 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T10:02+0400

2023-07-26T10:02+0400

2023-07-26T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве отметили, что отечественные производители вина в настоящее время активно наращивают поставки на внутренний рынок. "Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления. Производство вин в 2022 году увеличилось на 7 миллионов декалитров (с 43 миллионов до 50 миллионов декалитров). Отраслевыми экспертами прогнозируется сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году", – указали в министерстве экономического развития. Кроме того, там добавили, что рост площадей виноградников (в плодоносящем возрасте) составлял в последние годы около 2% ежегодно. "По итогам 2022 года площадь составила 82,2 тысячи гектаров. По итогам 2023 года ожидается увеличение еще на 2 тысячи гектаров", – заключили в министерстве.Кто заменит вина из недружественных странПрезидент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар сообщил, что таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей – на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро – на 99 рублей и 180 рублей соответственно.Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей."Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", – добавил он.Российские вина не выиграют от роста пошлинОснователь и президент Simple Group Максим Каширин считает, что увеличение ввозных пошлин на импорт в Россию вин из недружественных стран с 12,5% до 20% не вызовет роста продаж в стране отечественного вина.По его словам, "введение пошлин никак не увеличит продажи российского вина", потому что количество виноградников ограничено и даже на горизонте 10-25 лет отечественный продукт не сможет полностью заместить импорт на рынке.Грузия – лидер по продажам тихих вин в РоссииЗа первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных.В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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