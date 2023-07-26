https://sputnik-georgia.ru/20230726/rossiya-uvelichila-poshliny-na-vvoz-vin-iz-nedruzhestvennykh-stran-280318168.html
Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран
Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран
Эксперты считают, что рост пошлин на импорт приведет к росту цен и на российскую продукцию 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T10:02+0400
2023-07-26T10:02+0400
2023-07-26T10:02+0400
россия
новости
экономика
грузинское вино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280317716_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3536c5ab7271c549386bd444f3a8a95e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве отметили, что отечественные производители вина в настоящее время активно наращивают поставки на внутренний рынок. "Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления. Производство вин в 2022 году увеличилось на 7 миллионов декалитров (с 43 миллионов до 50 миллионов декалитров). Отраслевыми экспертами прогнозируется сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году", – указали в министерстве экономического развития. Кроме того, там добавили, что рост площадей виноградников (в плодоносящем возрасте) составлял в последние годы около 2% ежегодно. "По итогам 2022 года площадь составила 82,2 тысячи гектаров. По итогам 2023 года ожидается увеличение еще на 2 тысячи гектаров", – заключили в министерстве.Кто заменит вина из недружественных странПрезидент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар сообщил, что таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей – на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро – на 99 рублей и 180 рублей соответственно.Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей."Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", – добавил он.Российские вина не выиграют от роста пошлинОснователь и президент Simple Group Максим Каширин считает, что увеличение ввозных пошлин на импорт в Россию вин из недружественных стран с 12,5% до 20% не вызовет роста продаж в стране отечественного вина.По его словам, "введение пошлин никак не увеличит продажи российского вина", потому что количество виноградников ограничено и даже на горизонте 10-25 лет отечественный продукт не сможет полностью заместить импорт на рынке.Грузия – лидер по продажам тихих вин в РоссииЗа первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных.В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280317716_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_0c04bccf373f73c260b4563098f2add6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, грузинское вино, в мире
россия, новости, экономика, грузинское вино, в мире
Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран
Эксперты считают, что рост пошлин на импорт приведет к росту цен и на российскую продукцию
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
"Правительство РФ продолжает реализацию комплекса ответных мер на действия в отношении России со стороны недружественных стран. Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что отечественные производители вина в настоящее время активно наращивают поставки на внутренний рынок.
В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ
– Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие.
"Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления. Производство вин в 2022 году увеличилось на 7 миллионов декалитров (с 43 миллионов до 50 миллионов декалитров). Отраслевыми экспертами прогнозируется сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году", – указали в министерстве экономического развития.
Кроме того, там добавили, что рост площадей виноградников (в плодоносящем возрасте) составлял в последние годы около 2% ежегодно. "По итогам 2022 года площадь составила 82,2 тысячи гектаров. По итогам 2023 года ожидается увеличение еще на 2 тысячи гектаров", – заключили в министерстве.
Кто заменит вина из недружественных стран
Президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар сообщил, что таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей – на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро – на 99 рублей и 180 рублей соответственно.
"В данной категории это безусловно ощутимое повышение, но ничего катастрофического в этой мере мы не видим, так как она не коснется вин из дружественных стран. Виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии, Марокко вместе с российскими винодельческими хозяйствами вполне могут закрыть спрос в демократичной ценовой категории", – заявил Грабар РИА Новости.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей.
"Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", – добавил он.
Российские вина не выиграют от роста пошлин
Основатель и президент Simple Group Максим Каширин считает, что увеличение ввозных пошлин на импорт в Россию вин из недружественных стран с 12,5% до 20% не вызовет роста продаж в стране отечественного вина.
"Мы однозначно считаем, что повышение пошлин приведет к подорожанию не только импортного вина, но и российского. Исчезнет конкуренция, как только отечественные вина станут очень востребованными, цены сразу растут", – заявил Каширин РИА Новости.
По его словам, "введение пошлин никак не увеличит продажи российского вина", потому что количество виноградников ограничено и даже на горизонте 10-25 лет отечественный продукт не сможет полностью заместить импорт на рынке.
Грузия – лидер по продажам тихих вин в России
За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных.
В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.
В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.