Российские ученые нашли средства борьбы со смертоносными опухолями мозга
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Более половины злокачественных опухолей мозга – глиобластомы. Это быстротекущее агрессивное заболевание, не оставляющее человеку шансов прожить еще хотя бы пару лет
Российские ученые работают сразу в нескольких направлениях, чтобы дать надежду на исцеление, пишет колумнист РИА Новости Татьяна Пичугина.
Поражает весь мозг
Глиомы — это злокачественные опухоли, которые образуются в головном и спинном мозге, в клетках глии. Их самая агрессивная стадия — глиобластома.
"У нее очень плохой прогноз. Несмотря на лечение, в среднем больные живут около 15 месяцев", — говорит научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, кандидат медицинских наук Анастасия Рябова.
Глиобластома вырастает буквально за два-три месяца, поэтому какого-либо скрининга для ее раннего выявления не существует. Симптомы неврологические: головная боль, судороги, двигательные расстройства, потеря координации.
"Похоже на инсульт. Зачастую от него и лечат, а потом выясняется, что у пациента опухоль", — отмечает врач.
Человека отправляют на МРТ и, если подозрения подтверждаются, назначают операцию. Окончательный диагноз ставят по результатам биопсии с генетическими исследованиями. Затем — химио- и лучевая терапия. Но болезнь быстро возвращается.
"Дело в том, что глиобластома — это не локальная опухоль, она распространяется диффузно. Отдельные ее клетки находятся даже в другом полушарии, поэтому могут быть дистантные рецидивы. Вылечили в одном месте, а она запрогрессировала в другом", — объясняет Анастасия Рябова.
Операция по удалению злокачественной опухоли
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Последний химиопрепарат, эффективный при глиобластоме, зарегистрировали два десятка лет назад. С тех пор никакого прогресса. Нужны принципиально новые подходы, которые не только существенно продлят жизнь больного, но и поддержат его дееспособность.
"Опухоль в головном мозге снижает качество жизни и родственников пациентов. Зачастую им приходится увольняться, чтобы ухаживать за близким человеком", — уточняет эксперт.
Уникальный пациент
Пятилетний порог выживаемости при глиобластоме перешагивают единицы. Одна из них — Мария Юрова. В 2017-м ей удалили опухоль, но та сразу принялась снова расти. Когда испробовали все способы лечения, молодая женщина обратилась в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге, где занимаются иммунотерапией опухолей головного мозга.
Это экспериментальный метод, подбираемый под конкретного пациента, чтобы усилить Т-клеточный ответ. Проще говоря, организм сам начинает уничтожать злокачественное образование. Иммунотерапию еще называют вакциной от рака. Мария прошла несколько курсов лечения и продолжает бороться с заболеванием.
Вирусы против рака
Один из перспективных подходов — применение онколитических вирусов, способных разрушать раковые клетки. В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ "Вектор" и компанией "Онкостар" создали препарат, получивший разрешение на клинические испытания.
Ученые взяли за основу осповакцину, которую с 1920-х привили миллиардам людей на планете.
"Мы немного подправили вирус, вырезав гены ростового фактора и тимидинкиназы. Без них он утратил способность размножаться в каких-либо клетках, кроме раковых, и ослабел примерно в 200 раз", — рассказывает заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Рихтер. В отличие от здоровых клеток, в раковых сильный метаболизм, там достаточно активных ферментов для репродукции вируса.
В 2021-м препарат начали испытывать на пациентках в терминальной стадии рака молочной железы — в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Сейчас исследования продолжаются в четырех медицинских центрах. В них участвую около 30 человек. Осложнений пока не обнаружили.
Выяснилось, что лекарство эффективно подавляет рост клеток опухолей головного мозга. В 2024 году ученые планируют приступить к клиническим испытаниям препарата для терапии глиом.
В мире одобрен только один препарат на основе онколитического вируса — "Имлигик" для терапии меланомы. Там вирус простого герпеса I типа. В Японии в конце прошлого года разрешили похожее средство для борьбы с глиомами.
Точно в цель
"Любое злокачественное новообразование возникает из одной единственной клетки-предшественницы. В какой-то момент происходит генетическая поломка, которая заставляет клетку неограниченно и быстро делиться", — говорит заведующий лабораторией первичного биоскрининга, клеточных и генных технологий УрФУ (создана по мегагранту Минобрнауки России) кандидат медицинских наук Всеволод Мелехин. Дело в том, добавляет он, что в клетке есть две системы: одна стимулирует рост, другая — наоборот, тормозит. Если баланс нарушается, образуется злокачественная опухоль.
"Глиобластома возникает в клетках глии — астроцитах. Молекулярные изменения в них вызывают бурный рост, пролиферацию и распространение опухоли. Очаг распространяется в окружающие ткани. Это можно увидеть на МРТ", — продолжает исследователь.
Локализация осложняет диагностику и лечение глиобластомы. Нельзя отсечь слишком много оперативным путем, потому что повредишь ткани головного мозга. Из-за гематоэнцефалического барьера годится далеко не всякая химиотерапия. Нужны особые низкомолекулярные соединения, которые из кровотока проникнут в мозг. Их синтезируют химики, а биоинформатики ищут те, что воздействуют на опухоль, причем избирательно, не затрагивая здоровые ткани.
"Допустим, в опухолевой клетке какой-то белок выполняет важную функцию, а в здоровой он не столь важен. Его блокировка убьет опухолевые клетки и не повредит окружающим. Это одно из направлений разработки лекарств", — уточняет Всеволод Мелехин.
В его лаборатории проверили уже тысячи соединений и нашли два десятка весьма перспективных. Пять тестируют на культурах клеток. Если результаты будут хорошие, перейдут к экспериментам с лабораторными животными.