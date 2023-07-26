https://sputnik-georgia.ru/20230726/ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-fotograf-anri-tabagua--280361141.html

Ушел из жизни грузинский фотограф Анри Табагуа

Ушел из жизни грузинский фотограф Анри Табагуа

Жизнь фотохудожника, который очень любил Батуми и закаты, забрало море 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Ушел их жизни 35-летний грузинский фотограф Анри Табагуа – печальную новость сообщили в соцсетях друзья и коллеги фотохудожника. Трагедия произошла накануне в Батуми, откуда фотограф был родом. По имеющейся информации, Анри Табагуа вошел в море, но не смог выплыть."Без тебя Батуми никогда не будет таким, как раньше. Покойся с миром, друг", – пишут его друзья в соцсети. Анри Табагуа учился в Варшаве. Он занимался документальной и уличной фотографией. Творчество Табагуа было довольно известным и популярным в стране. Молодой фотограф часто посещал разные регионы Грузии и делился с публикой впечатляющими кадрами оттуда. Сам Анри очень любил море и закаты.В коллекции Анри Табагуа есть множество впечатляющих фотографий, однако самыми важными для самого фотографа, по его признанию, были две его работы – "Туман в Батуми" и "Дождливый Батуми". Похороны Анри состоятся 28 июля в Батуми, вынос тела – из храма Святой Варвары на проспекте Руставели в 15:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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батуми, грузия, культура, новости, кто ушел из жизни в 2023 году?