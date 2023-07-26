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Землетрясение произошло в Азербайджане
Землетрясение произошло в Азербайджане
Магнитуда подземных толчков составила 4,8 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:21+0400
2023-07-26T14:21+0400
2023-07-26T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром 26 июля в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук."В Лянкяранском районе в 11:03 по местному времени (11:03 по тбилисскому) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.На данный момент информации о разрушениях нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, происшествия, в мире, землетрясение
азербайджан, новости, происшествия, в мире, землетрясение
Землетрясение произошло в Азербайджане
Магнитуда подземных толчков составила 4,8
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром 26 июля в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук.
"В Лянкяранском районе в 11:03 по местному времени (11:03 по тбилисскому) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", – сообщили РИА Новости
в пресс-службе.
На данный момент информации о разрушениях нет.