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https://sputnik-georgia.ru/20230726/zemletryasenie-proizoshlo-v-azerbaydzhane---280347463.html
Землетрясение произошло в Азербайджане
Землетрясение произошло в Азербайджане
Магнитуда подземных толчков составила 4,8 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:21+0400
2023-07-26T14:21+0400
азербайджан
новости
происшествия
в мире
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром 26 июля в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук."В Лянкяранском районе в 11:03 по местному времени (11:03 по тбилисскому) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.На данный момент информации о разрушениях нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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азербайджан, новости, происшествия, в мире, землетрясение
азербайджан, новости, происшествия, в мире, землетрясение

Землетрясение произошло в Азербайджане

14:21 26.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук
Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)
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Магнитуда подземных толчков составила 4,8
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром 26 июля в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук.
"В Лянкяранском районе в 11:03 по местному времени (11:03 по тбилисскому) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На данный момент информации о разрушениях нет.
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