https://sputnik-georgia.ru/20230727/narod-gruzii-nakhoditsya-v-plenu-gruzinskoy-mechty-i-natsdvizheniya---oppozitsioner-280406203.html

Народ Грузии находится в плену "Грузинской мечты" и "Нацдвижения" – оппозиционер

Народ Грузии находится в плену "Грузинской мечты" и "Нацдвижения" – оппозиционер

Для того, чтобы эти партии не смогли набрать 50% вместе, люди должны увидеть альтернативную идею, считает Хвичия 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T13:50+0400

2023-07-27T13:50+0400

2023-07-27T13:54+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" являются самыми большими союзниками и держат народ в своем плену, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Так Хвичия прокомментировал заявление экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария о том, что "Грузинская мечта" и ЕНД вместе не должны преодолеть 50% на предстоящих парламентских выборах. Эти партии Гахария назвал деструктивной и опасной для страны силой, которые сотрудничают друг с другом и вместе зарабатывают деньги. По словам оппозиционера, у "Национального движения" и "Грузинской мечты" больше всего общего. "Они скрывают эту общность, ругаясь друг с другом, матерясь, оскорбляя друг друга, чтобы люди даже не смогли думать о том, что они не могут взять больше 50%", – заявил Хвичия в передаче "360 градусов" на телеканале PalitraNews. Для того, чтобы "Грузинская мечта" и "Национальное движение" не смогли набрать 50% вместе, люди должны увидеть альтернативную идею, считает Хвичия. "У нас есть эта идея. Партии не смогут этого сделать, это должна суметь идея. Хотя бы сейчас пусть люди увидят, что "Грузинская мечта" и "Национальное движение" в конечном счете являются одной силой, и поэтому они не должны переходить 50% барьер", – отметил он. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции >>> Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия ранее заявила, что Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам. По мнению Беселия, должна появиться альтернатива "Грузинской мечте" и "Нацдвижению". Между тем в соцсети на странице партии "За Грузию" появился пост, в котором написано, что они не намерены объединяться ни с одной партией к парламентским выборам. Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, георгий гахария, эка беселия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение