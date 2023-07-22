https://sputnik-georgia.ru/20230722/vynuzhdennaya-mera--deputat-gruzinskoy-mechty-o-koalitsii-oppozitsii-280131275.html

Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции

Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции

Лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T18:41+0400

2023-07-22T18:41+0400

2023-07-22T18:41+0400

парламентские выборы в грузии 2024

леван хабеишвили

тбилиси

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Партия "Стратегия Агмашенебели" вынужденно объединилась с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года 20 июля. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. При этом депутат отметил, что и сама партия "Нацдвижение" заинтересована в голосах. "У "Национального движения" есть проблема – их поддержка критически мала и радикально сократилась так, что они осторожничают, и поэтому стараются собрать ресурсы. По общему мнению, это не идеологический союз. Хотя идейная близость между этими людьми существовала всегда", – сказал Сарджвеладзе. Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , леван хабеишвили, тбилиси, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия