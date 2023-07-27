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Недвижимость на горнолыжных курортах Грузии – продажи сократились
Недвижимость на горнолыжных курортах Грузии – продажи сократились
Снизилась и цена на недвижимость в Гудаури и Бакуриани 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T14:34+0400
2023-07-27T14:34+0400
2023-07-27T14:34+0400
туризм
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бакуриани
гудаури
недвижимость в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжных курортах Грузии Бакуриани и Гудаури в первом полугодии 2023 года сократились на 23,2% и 34,7% соответственно, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. По информации аналитиков, за первые два квартала текущего года в Бакуриани было продано 443 объекта недвижимости, в то время как в январе-июне 2022 года их число составило 577. Кроме того, во втором квартале 2023 года продажи снизились на 10,7%,по сравнению с первым кварталом, сообщили в компании. В Гудаури в первом полугодии 2023 года продано 167 объектов. За отчетный период 2022 года – 256. Также на 18,5% сократились продажи в апреле-июне 2023 года по сравнению с январем-мартом. Согласно обзору компании, во втором квартале текущего года снизилась и цена на недвижимость в этих горных курортах. На данный момент стоимость квадратного метра жилья в Бакуриани составляет 1,1 тысячи долларов, в Гудаури – 1,4 тысячи долларов. Новые канатные дороги построят в Гудаури>>Бакуриани – поселок городского типа, находится в Боржомском муниципалитете на высоте 1700 метров над уровнем моря. Бакуриани находится примерно в 180 км от Тбилиси и в 30 км от Боржоми. Бакуриани считается одним из лучших горнолыжных курортов в Грузии с действующими трассами: Дидвели, Кристалл, Татра, Митарби, Кохта и 25-метровка для начинающих лыжников. Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, бакуриани, гудаури, недвижимость в грузии
туризм, грузия, экономика, бакуриани, гудаури, недвижимость в грузии
Недвижимость на горнолыжных курортах Грузии – продажи сократились
Снизилась и цена на недвижимость в Гудаури и Бакуриани
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжных курортах Грузии Бакуриани и Гудаури в первом полугодии 2023 года сократились на 23,2% и 34,7% соответственно, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart.
По информации аналитиков, за первые два квартала текущего года в Бакуриани было продано 443 объекта недвижимости, в то время как в январе-июне 2022 года их число составило 577.
Кроме того, во втором квартале 2023 года продажи снизились на 10,7%,по сравнению с первым кварталом, сообщили в компании
.
В Гудаури в первом полугодии 2023 года продано 167 объектов. За отчетный период 2022 года – 256. Также на 18,5% сократились продажи в апреле-июне 2023 года по сравнению с январем-мартом.
Согласно обзору компании, во втором квартале текущего года снизилась и цена на недвижимость в этих горных курортах. На данный момент стоимость квадратного метра жилья в Бакуриани составляет 1,1 тысячи долларов, в Гудаури – 1,4 тысячи долларов.
Бакуриани – поселок городского типа, находится в Боржомском муниципалитете на высоте 1700 метров над уровнем моря. Бакуриани находится примерно в 180 км от Тбилиси и в 30 км от Боржоми.
Бакуриани считается одним из лучших горнолыжных курортов в Грузии с действующими трассами: Дидвели, Кристалл, Татра, Митарби, Кохта и 25-метровка для начинающих лыжников.
Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге.
На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.
Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.