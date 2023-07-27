https://sputnik-georgia.ru/20230727/novye-kanatnye-dorogi-postroyat-v-gudauri-280374370.html
Новые канатные дороги построят в Гудаури
Новые канатные дороги построят в Гудаури
Канатные дороги должны будут обслуживать не менее 1 800 человек в час 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T07:30+0400
2023-07-27T07:30+0400
2023-07-27T07:45+0400
грузия
новости
туризм
гудаури
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986369_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_966d169194f4934714f622d4e62c5c51.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Две новые канатные дороги на зимнем курорте Грузии, в Гудаури, будут построены по решению министерства экономики и устойчивого развития, говорится в информации на сайте Агентства закупок. Строительные работы проведет частная компания MTA. Дополнительные канатные дороги позволят обслуживать 1,8 тысячи человек в час и избавят отдыхающих от очередей. Минэкономики считает необходимым строительство новых канатных дорог в связи предстоящим проведением этапа чемпионата мира по кросс-сноуборду в Гудаури. В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта – решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS.Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта>>Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986369_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_d6439a8a6d45d37151474866a67fe907.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, гудаури, спорт
грузия, новости, туризм, гудаури, спорт
Новые канатные дороги построят в Гудаури
07:30 27.07.2023 (обновлено: 07:45 27.07.2023)
Канатные дороги должны будут обслуживать не менее 1 800 человек в час
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Две новые канатные дороги на зимнем курорте Грузии, в Гудаури, будут построены по решению министерства экономики и устойчивого развития, говорится в информации на сайте Агентства закупок.
Строительные работы проведет частная компания MTA. Дополнительные канатные дороги позволят обслуживать 1,8 тысячи человек в час и избавят отдыхающих от очередей. Минэкономики считает необходимым строительство новых канатных дорог в связи предстоящим проведением этапа чемпионата мира по кросс-сноуборду в Гудаури.
"Компания разработала техническое задание и определила критерии и характеристики, согласно которым должны быть обустроены две канатные дороги протяженностью ориентировочно 1 249 и 1 369 метров с шестиместными гондолами и с пропускной способностью не менее 1 800 человек в час", – говорится в пояснении к проекту.
В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта – решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).
В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS.
Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге.
На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.
Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.