https://sputnik-georgia.ru/20230727/novye-kanatnye-dorogi-postroyat-v-gudauri-280374370.html

Новые канатные дороги построят в Гудаури

Новые канатные дороги построят в Гудаури

Канатные дороги должны будут обслуживать не менее 1 800 человек в час 27.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Две новые канатные дороги на зимнем курорте Грузии, в Гудаури, будут построены по решению министерства экономики и устойчивого развития, говорится в информации на сайте Агентства закупок. Строительные работы проведет частная компания MTA. Дополнительные канатные дороги позволят обслуживать 1,8 тысячи человек в час и избавят отдыхающих от очередей. Минэкономики считает необходимым строительство новых канатных дорог в связи предстоящим проведением этапа чемпионата мира по кросс-сноуборду в Гудаури. В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта – решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS.Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта>>Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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