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Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский
Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский
Координатора санкционной политики Госдепа США посетил Грузию в июне и в Сенате рассказал о том, как страна выполняет соблюдение международных санкций против... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T18:10+0400
2023-07-27T18:10+0400
2023-07-27T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. "Радикальная оппозиция" ищет негатив в заявлении координатора санкционной политики Госдепартамента США Джеймса О'Брайена о том, что Грузия не позволяет России обходить международные санкции, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов".По его словам, О'Брайен отметил необходимость дополнительно обратить внимание на ситуацию в Грузии после возобновления прямого авиасообщения с Россией, но, как поясняет депутат, это касается не только Грузии, внимание будет направлено и на Европу, Азию или другие страны Кавказского региона. При этом О'Брайен, говоря о своем визите в Грузию в июне 2023 года вместе с коллегами из Евросоюза и Великобритании, сказал, что они обнаружили "обнадеживающие обстоятельства" в работе властей по предотвращению уклонения от санкций.Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, россия, санкции, грузино-российские отношения
политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, россия, санкции, грузино-российские отношения
Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский
Координатора санкционной политики Госдепа США посетил Грузию в июне и в Сенате рассказал о том, как страна выполняет соблюдение международных санкций против России
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. "Радикальная оппозиция" ищет негатив в заявлении координатора санкционной политики Госдепартамента США Джеймса О'Брайена о том, что Грузия не позволяет России обходить международные санкции, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов".
"Группа наших оппонентов со своими СМИ настолько опечалены заявлениями Джеймса О'Брайена, что ищут какой-то негатив. О'Брайен сказал, что система работает на высоком уровне… Было сказано, что система работает, система налажена на высоком уровне, сотрудничество на высоком уровне, что у России нет ресурсов, чтобы использовать Грузию для обхода санкций", – заявил Вольский.
По его словам, О'Брайен отметил необходимость дополнительно обратить внимание на ситуацию в Грузии после возобновления прямого авиасообщения с Россией, но, как поясняет депутат, это касается не только Грузии, внимание будет направлено и на Европу, Азию или другие страны Кавказского региона.
"Ответы О'Брайена – это именно то, что вызвало панику у радикальной оппозиции и серьезной части их средств массовой информации", – отметил Вольский.
При этом О'Брайен, говоря о своем визите в Грузию в июне 2023 года вместе с коллегами из Евросоюза и Великобритании, сказал, что они обнаружили "обнадеживающие обстоятельства" в работе властей по предотвращению уклонения от санкций.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.