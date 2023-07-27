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Поток мигрантов увеличил спрос на квартиры в Батуми – данные инвесткомпании
Поток мигрантов увеличил спрос на квартиры в Батуми – данные инвесткомпании
В январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Волна мигрантов увеличила спрос на недвижимость на черноморском курорте Батуми (Аджария) в первой половине 2023 года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. По данным аналитиков, в январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Из них количество первично проданных квартир составляет 4,6 тысячи. При этом подержанных квартир ("Со вторых рук") продано: новых проектов 3,3 тысячи, а старых – 400. Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости >>Согласно исследованию, средневзвешенные цены на недвижимость за квадратный метр на первичном рынке Батуми во втором квартале 2023 года выглядят следующим образом: По данным МВД, в период с 1 января по 30 июня текущего года было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев. Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528. По числу въездов и выездов в отчетный период лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, аджария
Поток мигрантов увеличил спрос на квартиры в Батуми – данные инвесткомпании
17:28 27.07.2023 (обновлено: 17:40 27.07.2023)
В январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Волна мигрантов увеличила спрос на недвижимость на черноморском курорте Батуми (Аджария) в первой половине 2023 года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart
.
По данным аналитиков, в январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Из них количество первично проданных квартир составляет 4,6 тысячи. При этом подержанных квартир ("Со вторых рук") продано: новых проектов 3,3 тысячи, а старых – 400.
Согласно исследованию, средневзвешенные цены на недвижимость за квадратный метр на первичном рынке Батуми во втором квартале 2023 года выглядят следующим образом:
Береговая линия – 2,6 тысячи долларов, что на 25% больше, чем во втором квартале 2022 года
Гонио-Квариати – 1,6 тысячи долларов (68%)
Махинджаури-Цихисдзири – 13 тысяч долларов (18%)
Новый бульвар – 1,2 тысячи долларов (45%)
Внутренний ареал – 863 доллара (32%)
Периферия – 684 доллара (32%).
По данным МВД, в период с 1 января по 30 июня текущего года было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев. Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528.
По числу въездов и выездов в отчетный период лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз.