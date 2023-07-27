https://sputnik-georgia.ru/20230727/potok-migrantov-uvelichil-spros-na-kvartiry-v-batumi--dannye-investkompanii-280419649.html

Поток мигрантов увеличил спрос на квартиры в Батуми – данные инвесткомпании

Поток мигрантов увеличил спрос на квартиры в Батуми – данные инвесткомпании

В январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T17:28+0400

2023-07-27T17:28+0400

2023-07-27T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Волна мигрантов увеличила спрос на недвижимость на черноморском курорте Батуми (Аджария) в первой половине 2023 года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. По данным аналитиков, в январе-июне 2023 года в Батуми продано 8,3 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 12,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Из них количество первично проданных квартир составляет 4,6 тысячи. При этом подержанных квартир ("Со вторых рук") продано: новых проектов 3,3 тысячи, а старых – 400. Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости >>Согласно исследованию, средневзвешенные цены на недвижимость за квадратный метр на первичном рынке Батуми во втором квартале 2023 года выглядят следующим образом: По данным МВД, в период с 1 января по 30 июня текущего года было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев. Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528. По числу въездов и выездов в отчетный период лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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