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Сколько граждан России получили гражданство Грузии – последние данные
Сколько граждан России получили гражданство Грузии – последние данные
Для получения гражданства Грузии необходимо пройти тестирование по грузинскому языку, истории и основам права 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T09:00+0400
2023-07-27T09:00+0400
2023-07-27T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гражданство Грузии в период с 22 февраля 2022 года по 17 июля 2023 года получили 2 952 гражданина России, а восстановили грузинское гражданство – 3 071, говорится в информации администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на запрос депутатов парламента. По данным администрации, в порядке исключения гражданство Грузии в указанный период получили 2 564 россиянина, из которых 2 530 по происхождению из Грузии, а 11 – за заслуги в спорте, науке и искусстве. В тот же период еще пять россиян получили гражданство Грузии в обычном порядке, 15 – в упрощенном, а восемь – в специальном. Кроме того, гражданство Грузии в этот период было восстановлено 3 071 гражданину России, из которых 3 034 – по новым правилам ( речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, они могут восстановить гражданство на основании заявки).Миграция в Грузии: кому дают убежище в стране?>>На сегодняшний день гражданство Грузии в порядке исключения предоставляется:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , россия
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , россия
Сколько граждан России получили гражданство Грузии – последние данные
Для получения гражданства Грузии необходимо пройти тестирование по грузинскому языку, истории и основам права
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гражданство Грузии в период с 22 февраля 2022 года по 17 июля 2023 года получили 2 952 гражданина России, а восстановили грузинское гражданство – 3 071, говорится в информации администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на запрос депутатов парламента.
По данным администрации, в порядке исключения гражданство Грузии в указанный период получили 2 564 россиянина, из которых 2 530 по происхождению из Грузии, а 11 – за заслуги в спорте, науке и искусстве.
В тот же период еще пять россиян получили гражданство Грузии в обычном порядке, 15 – в упрощенном, а восемь – в специальном.
Кроме того, гражданство Грузии в этот период было восстановлено 3 071 гражданину России, из которых 3 034 – по новым правилам ( речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, они могут восстановить гражданство на основании заявки).
На сегодняшний день гражданство Грузии в порядке исключения предоставляется:
вынужденным переселенцам или живущим на территориях, неподконтрольных официальным властям Грузии;
эмигрантам, покинувшим страну по политическим мотивам или из-за тяжелого социально-экономического положения;
иностранцам, осуществляющим инвестиции, вносящие большой вклад в развитие экономики Грузии;
ученым или деятелям искусства, желающим работать от имени Грузии.
При этом условием для получения гражданства Грузии в порядке исключения, как и для всех желающих получить гражданство, является знание грузинского языка, истории и основ права.