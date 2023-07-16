https://sputnik-georgia.ru/20230716/migratsiya-v-gruzii-komu-dayut-ubezhische-v-strane--279607692.html

Миграция в Грузии: кому дают убежище в стране?

Миграция в Грузии: кому дают убежище в стране?

В период с 1 января по 30 июня отказ в получении статуса в Грузии получили 266 иностранцев 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T09:01+0400

2023-07-16T09:01+0400

2023-07-16T09:01+0400

грузия

новости

общество

миграция

миграционные новости грузии сегодня

миграционная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:982:2048:2134_1920x0_80_0_0_0280566ddab4e0ddc761253e107807ca.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Власти Грузии за шесть месяцев 2023 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 104 иностранцам, а выдворили 102, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила восьми иностранцам – четырем гражданам России, трем гражданам Бангладеша и гражданину с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 96 иностранцев, в том числе 85 граждан Украины, три гражданина Казахстана, один гражданин Ирака и 7 – с неустановленным гражданством. В период с 1 января по 30 июня отказ в получении статуса в Грузии получили 266 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана (85). В списке отказов в предоставлении статуса также 42 гражданина Турции, 32 гражданина Мьянмы, 13 граждан России, 14 граждан Египта, а также граждане еще 23 стран. Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну? >>>При этом, за полгода 2023 года в Грузии убежища в целом просили 515 иностранцев. Из них 104 гражданина Украины, 93 гражданина Ирана, 72 гражданина Турции, 99 граждан РФ и 17 граждан Индии. Кого выдворяет Грузия? В период с 1 января по 30 июня 2023 года власти Грузии приняли решение выдворить из страны 102 гражданина из 16 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Азербайджана и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, миграция, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика