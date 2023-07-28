https://sputnik-georgia.ru/20230728/chernom-more-gruzii-bezopasno---v-tbilisi-zayavili-ob-antigosudarstvennoy-kampanii-280475862.html

Черном море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании

Черном море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании

Специалисты периодически проверяют качество воды в Черном море 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T13:41+0400

2023-07-28T13:41+0400

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грузия

новости

общество

черное море

аджария

мариам квривишвили

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ведется целенаправленная антигосударственная кампания в связи с тем, что вода в акватории Черного моря Грузии представляет угрозу для здоровья человека, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. По ее словам, практически каждый день специалисты проверяют воду на побережье Грузии, заявляя что все параметры в пределах нормы. "В интересах этих людей, чтобы экономика Грузии не была сильной, а те мелкие предприниматели и представители бизнеса, которые заняты в сфере туризма, не были сильны", - заявила Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>Национальное агентство окружающей среды уже несколько раз опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури -Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, аджария, мариам квривишвили, национальное агентство окружающей среды