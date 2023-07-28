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Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем?
Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем?
Углубление партнерства с Китаем положительно отразится на сфере торговли Грузии, уверен депутат 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T12:58+0400
2023-07-28T12:58+0400
2023-07-28T13:14+0400
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си цзиньпин
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение председателя КНР Си Цзиньпина поднять сотрудничество с Грузией до уровня стратегического партнерства даст еще больше возможностей для развития торгово-экономического партнерства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. О том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство, Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Он также подчеркнул, что визита такого уровня не было очень давно, и это даст конкретные результаты уже в ближайшем будущем."У премьер-министра Грузии очень важный визит в КНР. Это исторический факт, когда лидеры двух стран встречаются и говорят об усилении сотрудничества между нашими странами. Следует подчеркнуть, что ситуация, которая у нас сложилась сегодня в плане сотрудничества, является очень важным результатом", – заявил Чиковани. Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. "Это исторический визит" – премьер Грузии встретился с лидером КНР>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, китай, тбилиси, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, китай, тбилиси, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия
Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем?
12:58 28.07.2023 (обновлено: 13:14 28.07.2023)
Углубление партнерства с Китаем положительно отразится на сфере торговли Грузии, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение председателя КНР Си Цзиньпина поднять сотрудничество с Грузией до уровня стратегического партнерства даст еще больше возможностей для развития торгово-экономического партнерства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
О том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство, Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
"Решение поднять сотрудничество до уровня стратегического партнерства даст нам еще больше возможностей для развития нашего торгово-экономического партнерства и осуществления многих новых проектов, которые будут выгодны нашему государству", – заявил Чиковани.
Он также подчеркнул, что визита такого уровня не было очень давно, и это даст конкретные результаты уже в ближайшем будущем.
"У премьер-министра Грузии очень важный визит в КНР. Это исторический факт, когда лидеры двух стран встречаются и говорят об усилении сотрудничества между нашими странами. Следует подчеркнуть, что ситуация, которая у нас сложилась сегодня в плане сотрудничества, является очень важным результатом", – заявил Чиковани.
Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.