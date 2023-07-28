https://sputnik-georgia.ru/20230728/eto-istoricheskiy-vizit---premer-gruzii-vstretilsya-s-liderom-knr-280466466.html

"Это исторический визит" – премьер Грузии встретился с лидером КНР

"Это исторический визит" – премьер Грузии встретился с лидером КНР

Грузия высоко ценит дружбу и партнерство с Китаем, отметил Гарибашвили 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, стороны приняли решение углубить двустороннее сотрудничество между странами, говорится в сообщении администрации правительства. Встреча состоялась в городе Чэнду провинции Сычуань, где глава грузинского правительства находится по приглашению лидера КНР. Гарибашвили принимает участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. Как отметил премьер на встрече, Грузия ценит многолетнюю дружбу и сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Премьер-министр поблагодарил Си Цзиньпина за глобальную инициативу "Один пояс, один путь". Глава грузинского правительство отметил, что рад присутствовать на церемонии открытия Всемирных студенческих игр и поблагодарил лидера КНР за приглашение. Гарибашвили также выразил благодарность лидеру и правительству Китая за поддержку Грузии и отметил, что Китай одним из первых признал независимость Грузии в 1992 году, когда Грузия вновь обрела независимость. После чего были установлены дипломатические отношения между странами. "Хочу подчеркнуть, что Грузия решительно поддерживает принцип одного Китая. Мы неоднократно подчеркивали эту позицию и продолжим делать это в будущем. Грузия высоко ценит дружбу и партнерство с Китаем, и я благодарен за ваше решение поднять наши отношения до уровня стратегического партнерства, которое, я уверен, принесет конкретные результаты и выгоды для обеих сторон", – отметил премьер. Глава грузинского правительства еще раз зафиксировал, что Грузия привержена идее углубления торгово-экономических связей с Китаем по многим направлениям. "Мы рады, что в рамках этого визита будут подписаны важные документы. Еще раз огромное спасибо", – заявил Гарибашвили. Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень - Си Цзиньпин>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Страны завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство коммерции КНР оформили в Тбилиси. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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