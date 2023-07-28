https://sputnik-georgia.ru/20230728/deputat-vizit-premera-gruzii-v-kitay--nachalo-uglubleniya-partnerstva-mezhdu-stranami-280498408.html

Депутат: визит премьера Грузии в Китай – начало углубления партнерства между странами

Депутат: визит премьера Грузии в Китай – начало углубления партнерства между странами

Визит высокого уровня в Китай станет началом углубления экономических отношений и партнерства, что отвечает интересам Грузии, заявила Мака Бочоришвили 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T21:36+0400

2023-07-28T21:36+0400

2023-07-28T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июли - Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай станет началом углубления партнерских отношений и позволит Грузии выгодно использовать свое географическое положение, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. О том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство, Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. "Это исторический визит" – премьер Грузии встретился с лидером КНР>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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