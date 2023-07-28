https://sputnik-georgia.ru/20230728/deputat-vizit-premera-v-kitay-pomozhet-gruzii-dobitsya-tseli--stat-transportnym-khabom-280468653.html

Депутат: визит премьера в Китай поможет Грузии добиться цели – стать транспортным хабом

Депутат: визит премьера в Китай поможет Грузии добиться цели – стать транспортным хабом

Именно грузинский маршрут является кратчайшим путем для доставки грузов из Китая в Европу, сказал Самхарадзе 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T12:56+0400

2023-07-28T12:56+0400

2023-07-28T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай имеет большое значение с точки зрения дальнейшего углубления отношений между странами и перспектив Грузии стать транспортным хабом, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В пятницу премьер Грузии встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил об установлении стратегического партнерства между странами. Средний коридор (Транскаспийский транспортный маршрут) – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.По словам Самхарадзе, транспортировка грузов через Грузию обретает огромное значение в условиях блокировки маршрута через Россию из-за санкций. Депутат также отметил действующее между Грузией и Китаем соглашение о свободной торговле, в результате которого ежегодно увеличивается как экспорт, так и импорт. "Кроме того, существует и разное отраслевое сотрудничество. Думаю, что этот визит очень своевременен и логично переплетается с недавними визитами в Грузию из Казахстана и Узбекистана. В результате этого визита наша страна получит значительные экономические выгоды", – сказал Самхарадзе. Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень – Си Цзиньпин>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, китай, си цзиньпин, ираклий гарибашвили, европа, казахстан, экономика