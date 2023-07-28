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Си Цзиньпин: отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
Си Цзиньпин: отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
Си Цзиньпин назвал Грузию другом и хорошим партнером Китая 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T11:21+0400
2023-07-28T11:21+0400
2023-07-28T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень – страны устанавливают стратегическое партнерство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили. Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. "Вы (Гарибашвили – ред.) неоднократно отмечали, что придаете большое значение отношениям между Грузией и Китаем и активно продвигаете двустороннее сотрудничество. Я высоко ценю это", – заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что прошел 31 год с тех пор, как Китай и Грузия установили дипломатические отношения. Отношения между странами, по его словам, имеют здоровое и стабильное развитие. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>"Политическое доверие между двумя странами является прочным, а результаты сотрудничества в различных областях заметны. Грузия является другом и хорошим партнером Китая", – отметил Си Цзиньпин. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом, и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, китай, си цзиньпин, ираклий гарибашвили, экономика, политика
Си Цзиньпин: отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
11:21 28.07.2023 (обновлено: 12:57 28.07.2023)
Си Цзиньпин назвал Грузию другом и хорошим партнером Китая
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень – страны устанавливают стратегическое партнерство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.
Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов.
"Не имеет значения, как будут развиваться события на международной арене, отношение Китая к развитию отношений с Грузией не изменится. Во время этого вашего (Гарибашвили – ред.) визита в Китай будет сделано совместное заявление. Будет объявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство и тем самым отношения между странами перейдут на новый уровень", – заявил Си Цзиньпин.
По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
"Вы (Гарибашвили – ред.) неоднократно отмечали, что придаете большое значение отношениям между Грузией и Китаем и активно продвигаете двустороннее сотрудничество. Я высоко ценю это", – заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что прошел 31 год с тех пор, как Китай и Грузия установили дипломатические отношения. Отношения между странами, по его словам, имеют здоровое и стабильное развитие.
"Политическое доверие между двумя странами является прочным, а результаты сотрудничества в различных областях заметны. Грузия является другом и хорошим партнером Китая", – отметил Си Цзиньпин.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом, и составил 1,8 миллиарда долларов.