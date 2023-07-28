https://sputnik-georgia.ru/20230728/eto-prosto-dikost--kobakhidze-ob-aktsii-protesta-v-batumi-u-laynera-s-rossiyanami-280463990.html

"Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами

"Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами

Властям Грузии не нужна дикая политика, подчеркнул Кобахидзе 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T11:46+0400

2023-07-28T11:46+0400

2023-07-28T11:46+0400

политика

грузия

новости

батуми

турция

украина

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

агентство морского транспорта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278754250_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d3ce28397ae847dde91b12f989dc7fd9.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Акцию протеста накануне устроила грузинская оппозиция и ее сторонники. Особо активные митингующие даже попытались прорвать оцепление полицейских, однако ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт. По его словам, нынешние власти оставили это в прошлом вместе со всем остальным – автократией, нарушением прав человека и пытками людей. Сегодня те же люди из рядов оппозиции пытаются вернуть эту дикость, тем самым создать проблемы для Грузии, отметил Кобахидзе. "Безусловно, мы этого не допустим. Нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны", – заявил Кобахидзе.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

турция

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, батуми, турция, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, агентство морского транспорта