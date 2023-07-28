https://sputnik-georgia.ru/20230728/eto-prosto-dikost--kobakhidze-ob-aktsii-protesta-v-batumi-u-laynera-s-rossiyanami-280463990.html
"Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами
"Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами
Властям Грузии не нужна дикая политика, подчеркнул Кобахидзе 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T11:46+0400
2023-07-28T11:46+0400
2023-07-28T11:46+0400
политика
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новости
батуми
турция
украина
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
агентство морского транспорта
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Акцию протеста накануне устроила грузинская оппозиция и ее сторонники. Особо активные митингующие даже попытались прорвать оцепление полицейских, однако ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт. По его словам, нынешние власти оставили это в прошлом вместе со всем остальным – автократией, нарушением прав человека и пытками людей. Сегодня те же люди из рядов оппозиции пытаются вернуть эту дикость, тем самым создать проблемы для Грузии, отметил Кобахидзе. "Безусловно, мы этого не допустим. Нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны", – заявил Кобахидзе.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, батуми, турция, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, агентство морского транспорта
политика, грузия, новости, батуми, турция, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, агентство морского транспорта
"Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами
Властям Грузии не нужна дикая политика, подчеркнул Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту.
Акцию протеста накануне устроила грузинская оппозиция и ее сторонники. Особо активные митингующие даже попытались прорвать оцепление полицейских, однако ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.
"Хочу использовать один грубый термин: то, что мы наблюдаем, в том числе то, что мы видим сегодня, это просто дикость. Я хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия… Во всех случаях, когда в стране возникали проблемы, это было в том числе и следствием дикости представителей нашей страны", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, нынешние власти оставили это в прошлом вместе со всем остальным – автократией, нарушением прав человека и пытками людей. Сегодня те же люди из рядов оппозиции пытаются вернуть эту дикость, тем самым создать проблемы для Грузии, отметил Кобахидзе.
"Безусловно, мы этого не допустим. Нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны", – заявил Кобахидзе.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.
В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ.
"Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.