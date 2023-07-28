https://sputnik-georgia.ru/20230728/glava-mid-gruzii-rasskazal-o-plyusakh-strategicheskogo-partnerstva-s-kitaem-280479748.html

Глава МИД Грузии рассказал о плюсах стратегического партнерства с Китаем

Глава МИД Грузии рассказал о плюсах стратегического партнерства с Китаем

Страны намерены углублять торговые и гуманитарные связи 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T15:01+0400

2023-07-28T15:01+0400

2023-07-28T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Китаем - это новая страница в отношениях двух стран, которая станет сильным импульсом для будущего сотрудничества, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. О том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство, Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Как отметил глава МИД Грузии, процесс углубления политических отношений будет более динамичным. "Также будут укрепляться торгово-экономические отношения, отношения между народами, и это станет новым очень сильным импульсом для будущего сотрудничества между двумя странами", – отметил Дарчиашвили. При этом он назвал визит премьера Грузии в КНР историческим. "Подобное решение в рамках исторического визита премьер-министра Грузии, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших двух стран, укреплению отношений и сближению политических отношений между двумя странами. Стратегическое сотрудничество – это новая страница в наших отношениях, которая обязательно принесет конкретные ощутимые результаты", – сказал Дарчиашвили. "Это исторический визит" – премьер Грузии встретился с лидером КНР>>Гарибашвили в четверг отправился с рабочим визитом в Китай, где вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, китай, илья дарчиашвили, си цзиньпин, ираклий гарибашвили