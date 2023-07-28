https://sputnik-georgia.ru/20230728/gruziya-protiv-gepatita-s-effektivnost-lecheniya-po-gosprogramme---99-280494077.html

Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99%

Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99%

Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T20:09+0400

2023-07-28T20:09+0400

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грузия

новости

общество

минздрав

гепатит c

всемирный день борьбы с гепатитом

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия является передовой страной в борьбе с гепатитом С - благодаря эффективности лечения по госпрограмме распространение заболевания в хронической форме сократилось на 67%, а также резко сократились факторы риска, согласно данным Минздрава страны. Гепатит С — это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, который может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективно на 99%.С начала действия программы лечения гепатита С в Грузии в ней приняли участие 83 183 гражданина. В Минздраве полагают, что полностью искоренить гепатит C в Грузии можно будет к концу 2025 года. В рамках программы лечения гепатита С было оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участники программы принимают препарат "Совальди".С 2015 года в Грузии проверились на гепатит С более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Хроническая инфекция подтвердилась у 96 тысяч человек. Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава>>К группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делает переливание крови или проводит другие медицинские манипуляции, а также те, кто имеет частые и не защищенные половые контакты.Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. По имеющимся оценкам, хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и подростков, согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Кампания ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, проходит под лозунгом "Одна жизнь. Одна печень". ВОЗ призывает расширять масштабы диагностики и лечения вирусного гепатита и предупреждает, что в случае сохранения нынешних тенденций это заболевание может до 2040 года вызвать больше смертей, чем малярия, туберкулез и ВИЧ вместе взятые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, минздрав, гепатит c, всемирный день борьбы с гепатитом