https://sputnik-georgia.ru/20230728/gruziya-protiv-gepatita-s-effektivnost-lecheniya-po-gosprogramme---99-280494077.html
Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99%
Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99%
Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T20:09+0400
2023-07-28T20:09+0400
2023-07-28T20:13+0400
грузия
новости
общество
минздрав
гепатит c
всемирный день борьбы с гепатитом
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия является передовой страной в борьбе с гепатитом С - благодаря эффективности лечения по госпрограмме распространение заболевания в хронической форме сократилось на 67%, а также резко сократились факторы риска, согласно данным Минздрава страны. Гепатит С — это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, который может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективно на 99%.С начала действия программы лечения гепатита С в Грузии в ней приняли участие 83 183 гражданина. В Минздраве полагают, что полностью искоренить гепатит C в Грузии можно будет к концу 2025 года. В рамках программы лечения гепатита С было оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участники программы принимают препарат "Совальди".С 2015 года в Грузии проверились на гепатит С более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Хроническая инфекция подтвердилась у 96 тысяч человек. Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава>>К группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делает переливание крови или проводит другие медицинские манипуляции, а также те, кто имеет частые и не защищенные половые контакты.Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. По имеющимся оценкам, хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и подростков, согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Кампания ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, проходит под лозунгом "Одна жизнь. Одна печень". ВОЗ призывает расширять масштабы диагностики и лечения вирусного гепатита и предупреждает, что в случае сохранения нынешних тенденций это заболевание может до 2040 года вызвать больше смертей, чем малярия, туберкулез и ВИЧ вместе взятые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, минздрав, гепатит c, всемирный день борьбы с гепатитом
грузия, новости, общество, минздрав, гепатит c, всемирный день борьбы с гепатитом
Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99%
20:09 28.07.2023 (обновлено: 20:13 28.07.2023)
Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия является передовой страной в борьбе с гепатитом С - благодаря эффективности лечения по госпрограмме распространение заболевания в хронической форме сократилось на 67%, а также резко сократились факторы риска, согласно данным Минздрава страны.
Гепатит С — это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, который может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.
Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективно на 99%.
"При успешной вакцинации и совершенствовании других компонентов инфекционного контроля достижение элиминации гепатита В наряду с гепатитом С становится реальным", - говорится в сообщении Минздрава.
С начала действия программы лечения гепатита С в Грузии в ней приняли участие 83 183 гражданина. В Минздраве полагают, что полностью искоренить гепатит C в Грузии можно будет к концу 2025 года.
В рамках программы лечения гепатита С было оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участники программы принимают препарат "Совальди".
С 2015 года в Грузии проверились на гепатит С более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Хроническая инфекция подтвердилась у 96 тысяч человек.
К группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делает переливание крови или проводит другие медицинские манипуляции, а также те, кто имеет частые и не защищенные половые контакты.
Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. По имеющимся оценкам, хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и подростков, согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кампания ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, проходит под лозунгом "Одна жизнь. Одна печень".
ВОЗ призывает расширять масштабы диагностики и лечения вирусного гепатита и предупреждает, что в случае сохранения нынешних тенденций это заболевание может до 2040 года вызвать больше смертей, чем малярия, туберкулез и ВИЧ вместе взятые.