https://sputnik-georgia.ru/20230330/kogda-v-gruzii-budet-iskorenen-gepatit-s--otvet-minzdrava-276250021.html

Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава

Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава

Грузия – единственная страна в мире, где пациентов с гепатитом С лечат бесплатно 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T12:42+0400

2023-03-30T12:42+0400

2023-03-30T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия сможет заявить о полном искоренении гепатита к концу 2025 года, заявила в эфире телекомпании "Имеди" заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния. В 2015 году показатель заболеваемости гепатитом С среди населения страны достигал 5,4%, а к 2021 году снизился до 1,8%, то есть на 67%. В целом, к программе подключились более 81,1 тысячи человек. Из них более 56,7 тысячи пациентов уже излечились, сообщила замминистра.Бюджет растет из года в год, поскольку для успешного осуществления целевых программ необходимо мобилизовать соответствующие ресурсы, быстро внедрять современные диагностические средства, отметила она. "Мы даем населению возможность как получить профилактические услуги, так и быть защищенными от рисков для общественного здравоохранения, я имею в виду туберкулез, ВИЧ\СПИД, гепатит С, гепатит В", – заявила Габуния. Грузия переходит на новый этап борьбы с гепатитом>>По данным министерства здравоохранения Грузии, без госпрограммы стоимость лечения обошлась бы каждому пациенту в 125 тысяч лари (48,5 тысячи долларов). В рамках программы они смогли бесплатно пройти лечение. Общий бюджет программы по борьбе с гепатитом превысил 3,5 миллиарда лари (1,3 миллиарда долларов). Лечение гепатита в ГрузииСегодня Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С еще не было нигде в мире. В рамках этой программы оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участникам программы предоставляют препарат "Совальди".От гепатита С в Грузии по программе элиминации вылечились 80 тысяч человек>> В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.С 2015 года по сей день в Грузии скрининг на гепатит С сделали более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Из них у 96 тысяч подтвердилась хроническая инфекция. По последним данным, в Грузии благодаря данной программе от гепатита С излечились около 80 тысяч человек. Показатель излечения достиг 98%.Исходя из путей передачи вируса гепатита С, к группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те лица, которые часто делают переливание крови, а также другие медицинские манипуляции, лица, которые имеют частые и не защищенные половые контакты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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