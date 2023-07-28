https://sputnik-georgia.ru/20230728/natsbank-gruzii-poluchil-vysokuyu-otsenku-v-voprose-soblyudeniya-sanktsiy-280453687.html

Нацбанк Грузии получил высокую оценку в вопросе соблюдения санкций

Нацбанк Грузии получил высокую оценку в вопросе соблюдения санкций

Соблюдение международных финансовых санкций систематически проверяется в ходе выездных проверок финансовых учреждений 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T09:01+0400

2023-07-28T09:01+0400

2023-07-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии получил высокую оценку со стороны отчета Государственного департамента США в вопросе соблюдения страной международных финансовых санкций и надзора, говорится в сообщении регулятора. Государственный департамент США представил отчет об инвестиционной среде Грузии, в котором положительно оценил деятельность Нацбанка. При этом в отчете, по данным регулятора, в части эффективного исполнения санкций положительно оценивается новое управление Национального банка , которое осуществляет надзор и координацию исполнения международных санкций, а также помогает представителям финансового сектора понимать и выполнять требования, предусмотренные санкционным режимом. "Соблюдение международных финансовых санкций систематически проверяется в ходе выездных проверок финансовых учреждений. Национальный банк тесно сотрудничает с соответствующими учреждениями США и Великобритании, такими как OFAC, OFSI и соответствующими органами Европейского союза. На основе этого сотрудничества Национальный банк получает указания по конкретным вопросам для решения конкретных вопросов, связанных с санкциями", — говорится в сообщении. Экономическая устойчивость Грузии получила высокую оценку – замминистра >>В документе оцениваются меры, принятые Национальным банком Грузии, что подтверждается тем, что Международный валютный фонд, кредитно-рейтинговые агентства и другие международные организации положительно оценивают макроэкономические рамки Национального банка и режим инфляционного таргетирования. Кроме того, по данным Нацбанка, в отчете рассматривается надзорная политика Национального банка Грузии, в результате которой финансовый сектор и банковская система успешно справляются с глобальными вызовами. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сша, госдепартамент сша, национальный банк грузии, антироссийские санкции