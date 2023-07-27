https://sputnik-georgia.ru/20230727/ekonomicheskaya-ustoychivost-gruzii-poluchila-vysokuyu-otsenku--mnenie-zamministra-280443042.html
Экономическая устойчивость Грузии получила высокую оценку – мнение замминистра
Экономическая устойчивость Грузии получила высокую оценку – мнение замминистра
С 1991 года в стране были проведены обширные экономические реформы, которые создали относительно хорошо функционирующую и стабильную рыночную экономику... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T22:13+0400
2023-07-27T22:13+0400
2023-07-27T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия остается лидером в регионе с привлекательными инвестиционными условиями, что говорит о высокой оценке Госдепа США, заявил заместитель министра экономики Грузии Ираклий Надареишвили. В отчете Госдепартамента США об инвестиционной среде 2023 года отмечается, что условия для бизнеса и инвестиций в Грузии хорошие, и страна занимает лидирующие позиции в регионе. По его словам, согласно тому же отчету Госдепартамента, Грузия также является лидером в регионе с привлекательными инвестиционными условиями, окружающей средой и последовательными реформами, направленными на улучшение бизнес-сред. По мнению Госдепа, несмотря на чувствительность Грузии к глобальным и региональным шокам, с 1991 года в стране были проведены обширные экономические реформы, которые создали относительно хорошо функционирующую и стабильную рыночную экономику. "С 2005 по 2022 год средние темпы роста составляли более 5%, а рейтинг Грузии в глобальном бизнесе, управлении, коррупции и других показателях неуклонно улучшался", – говорится в отчете. Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России >>Также в документе указано, что пандемия COVID-19 оказала значительное давление на местную валюту, местную экономику – в 2020 году экономика Грузии сократилась на 6%. Несмотря на это, экономика Грузии восстановилась в 2021 году с 10,4% ростом и превзошла ожидания в 2022 году с ростом на 10,2%. Международный валютный фонд объяснил эти сильные экономические показатели доходами от туризма, миграцией и увеличением финансовых потоков, а также увеличением транзитной торговли через Грузию. Согласно отчету, транзит и логистика являются приоритетными секторами, поскольку Грузия пытается пользоваться увеличенной торговлей между Востоком и Западом через страну. Лидер не только в регионе – эксперт о развитии экономики Грузии >>"Транзит и логистика являются приоритетными секторами, поскольку Грузия стремится извлечь выгоду из увеличения торговли между Востоком и Западом через страну. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс увеличила транзитные перспективы Грузии, а правительство искало пути увеличения торговли. Грузия давно стремится капитализировать свое стратегическое положение на Черном море, превратив его в транзитный и торговый восточно-западный коридор", – говорится в отчете. Инфляция по документу остается повышенной, отражая более высокие цены на товары и сильный внутренний спрос. Ожидается, что рост и инфляция снизятся в 2023 году за счет снижения притока иностранного капитала, менее благоприятных глобальных экономических и финансовых условий, меньшего фискального дефицита и разумной монетарной политики. Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка >>"В целом условия для ведения бизнеса и инвестиций в Грузии хорошие, и страна занимает лидирующие позиции в регионе", – говорится в отчете. Кроме того, Госдеп отмечает высокие усилия правительства для решения существующих проблем и в осуществлении реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сша, госдепартамент сша, bloomberg
грузия, новости, экономика, сша, госдепартамент сша, bloomberg
Экономическая устойчивость Грузии получила высокую оценку – мнение замминистра
22:13 27.07.2023 (обновлено: 22:43 27.07.2023)
С 1991 года в стране были проведены обширные экономические реформы, которые создали относительно хорошо функционирующую и стабильную рыночную экономику, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия остается лидером в регионе с привлекательными инвестиционными условиями, что говорит о высокой оценке Госдепа США, заявил заместитель министра экономики Грузии Ираклий Надареишвили.
В отчете Госдепартамента США об инвестиционной среде 2023 года отмечается, что условия для бизнеса и инвестиций в Грузии хорошие, и страна занимает лидирующие позиции в регионе.
"Отчет в том числе основан на глобальном обзоре прямых иностранных инвестиций Bloomberg за 2022 год, согласно которому Грузия занимает 13 место по инвестиционному интересу к ней иностранных компаний. Согласно тому же исследованию, 70% заинтересованных инвесторов с оптимизмом смотрят на экономику Грузии, в то время как аналогичный показатель в мире составляет 55%", – сказал Надареишвили журналистам.
По его словам, согласно тому же отчету Госдепартамента, Грузия также является лидером в регионе с привлекательными инвестиционными условиями, окружающей средой и последовательными реформами, направленными на улучшение бизнес-сред.
По мнению Госдепа, несмотря на чувствительность Грузии к глобальным и региональным шокам, с 1991 года в стране были проведены обширные экономические реформы, которые создали относительно хорошо функционирующую и стабильную рыночную экономику.
"С 2005 по 2022 год средние темпы роста составляли более 5%, а рейтинг Грузии в глобальном бизнесе, управлении, коррупции и других показателях неуклонно улучшался", – говорится в отчете
.
Также в документе указано, что пандемия COVID-19 оказала значительное давление на местную валюту, местную экономику – в 2020 году экономика Грузии сократилась на 6%. Несмотря на это, экономика Грузии восстановилась в 2021 году с 10,4% ростом и превзошла ожидания в 2022 году с ростом на 10,2%.
Международный валютный фонд объяснил эти сильные экономические показатели доходами от туризма, миграцией и увеличением финансовых потоков, а также увеличением транзитной торговли через Грузию.
Согласно отчету, транзит и логистика являются приоритетными секторами, поскольку Грузия пытается пользоваться увеличенной торговлей между Востоком и Западом через страну.
"Транзит и логистика являются приоритетными секторами, поскольку Грузия стремится извлечь выгоду из увеличения торговли между Востоком и Западом через страну. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс увеличила транзитные перспективы Грузии, а правительство искало пути увеличения торговли. Грузия давно стремится капитализировать свое стратегическое положение на Черном море, превратив его в транзитный и торговый восточно-западный коридор", – говорится в отчете.
Инфляция по документу остается повышенной, отражая более высокие цены на товары и сильный внутренний спрос. Ожидается, что рост и инфляция снизятся в 2023 году за счет снижения притока иностранного капитала, менее благоприятных глобальных экономических и финансовых условий, меньшего фискального дефицита и разумной монетарной политики.
"В целом условия для ведения бизнеса и инвестиций в Грузии хорошие, и страна занимает лидирующие позиции в регионе", – говорится в отчете.
Кроме того, Госдеп отмечает высокие усилия правительства для решения существующих проблем и в осуществлении реформ.