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Обвиняемые в членстве в террористической организации будут ждать приговора в заключении
Обвиняемые в членстве в террористической организации будут ждать приговора в заключении
В случае подтверждения вины подсудимым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T07:01+0400
2023-07-28T07:01+0400
2023-07-28T07:46+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения двум задержанным за членство в террористической организации. На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемых под залог, но суд посчитал более убедительными доводы стороны обвинения, что обвиняемые могут скрыться или совершить новое преступление. О задержании двух граждан Грузии Служба госбезопасности сообщила в среду. Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ* >>По данным ведомства, в результате следственных действий у обвиняемых изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест их проживания изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Следствие ведется по статьям "Членство в террористической организации" и "Незаконное хранение и приобретение оружия и боеприпасов" . В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, борьба с терроризмом, иг
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, борьба с терроризмом, иг
Обвиняемые в членстве в террористической организации будут ждать приговора в заключении
07:01 28.07.2023 (обновлено: 07:46 28.07.2023)
В случае подтверждения вины подсудимым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения двум задержанным за членство в террористической организации.
На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемых под залог, но суд посчитал более убедительными доводы стороны обвинения, что обвиняемые могут скрыться или совершить новое преступление.
О задержании двух граждан Грузии Служба госбезопасности сообщила в среду.
По данным ведомства, в результате следственных действий у обвиняемых изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест их проживания изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.
Следствие ведется по статьям "Членство в террористической организации" и "Незаконное хранение и приобретение оружия и боеприпасов" . В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация