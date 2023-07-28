https://sputnik-georgia.ru/20230728/obvinyaemye-v-chlenstve-v-terroristicheskoy-organizatsii-budut-zhdat-prigovora-v-zaklyuchenii-280453928.html

Обвиняемые в членстве в террористической организации будут ждать приговора в заключении

Обвиняемые в членстве в террористической организации будут ждать приговора в заключении

В случае подтверждения вины подсудимым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T07:01+0400

2023-07-28T07:01+0400

2023-07-28T07:46+0400

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения двум задержанным за членство в террористической организации. На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемых под залог, но суд посчитал более убедительными доводы стороны обвинения, что обвиняемые могут скрыться или совершить новое преступление. О задержании двух граждан Грузии Служба госбезопасности сообщила в среду. Борьба с терроризмом в Грузии: задержаны предполагаемые члены ИГ* >>По данным ведомства, в результате следственных действий у обвиняемых изъяты флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест их проживания изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Следствие ведется по статьям "Членство в террористической организации" и "Незаконное хранение и приобретение оружия и боеприпасов" . В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, борьба с терроризмом, иг