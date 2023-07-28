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Планета "закипает", дети в опасности - ООН призывает правительства к действиям
Планета "закипает", дети в опасности - ООН призывает правительства к действиям
Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. ООН и ЮНИСЕФ призывают международное сообщество принять меры для удержания глобального потепления, которое в июле в полной мере ощутили на себе жители Европы, Азии, Африки и Северной Америки.Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, согласно данным Всемирной метеорологической организации и Службы Европейской комиссии по наблюдению за изменением климата Copernicus. Повышение температуры ученые называют следствием изменения климата.По его словам, вся планета переживает бедствие, вызванное жестким летом в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.Гутерриш призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить "закипание планеты".Наиболее уязвимы к воздействию тепловых волн дети. Повышается риск возникновения у них серьезных заболеваний, включая тепловой удар.Последнее исследование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показало, что около половины детей в Европе и Центральной Азии, в частности около 92 миллионов человек, подвергаются воздействию волн жары, возникающих с высокой частотой. Это вдвое превышает среднемировой показатель.Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории>>Более того, ожидается, что к 2050 году воздействию волн жары подвергнутся все дети региона, заявила региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминицис. Ввиду того, что в последние годы тепловые волны стали более частым явлением в Европе и Центральной Азии и признаков их ослабления не видно, ЮНИСЕФ призывает правительства стран Европы и Центральной Азии принять меры - сократить выбросы CO2 для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и удвоить объем финансирования мер по адаптации к изменению климата к 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, европа, азия, африка, антониу гутерриш, юнисеф , оон
в мире, новости, общество, европа, азия, африка, антониу гутерриш, юнисеф , оон
Планета "закипает", дети в опасности - ООН призывает правительства к действиям
18:59 28.07.2023 (обновлено: 19:07 28.07.2023)
Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. ООН и ЮНИСЕФ призывают международное сообщество принять меры для удержания глобального потепления, которое в июле в полной мере ощутили на себе жители Европы, Азии, Африки и Северной Америки.
Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, согласно данным Всемирной метеорологической организации и Службы Европейской комиссии по наблюдению за изменением климата Copernicus. Повышение температуры ученые называют следствием изменения климата.
"Если в ближайшие дни не наступит мини-ледниковый период, июль 2023 года побьет рекорды по всем направлениям. В июле уже зафиксированы самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений, три самых жарких дня за всю историю наблюдений и самая высокая температура океана в это время года", – сказал
Антониу Гутерриш на пресс-конференции.
По его словам, вся планета переживает бедствие, вызванное жестким летом в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.
Гутерриш призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить "закипание планеты".
Наиболее уязвимы к воздействию тепловых волн дети. Повышается риск возникновения у них серьезных заболеваний, включая тепловой удар.
Последнее исследование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показало, что около половины детей в Европе и Центральной Азии, в частности около 92 миллионов человек, подвергаются воздействию волн жары, возникающих с высокой частотой. Это вдвое превышает среднемировой показатель.
Более того, ожидается, что к 2050 году воздействию волн жары подвергнутся все дети региона, заявила
региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминицис.
Ввиду того, что в последние годы тепловые волны стали более частым явлением в Европе и Центральной Азии и признаков их ослабления не видно, ЮНИСЕФ призывает правительства стран Европы и Центральной Азии принять меры - сократить выбросы CO2 для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и удвоить объем финансирования мер по адаптации к изменению климата к 2025 году.