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Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки
Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки
Сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь, сказал Путин 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T17:45+0400
2023-07-28T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Запад вел недальновидную политику в области энергетики, эта ошибка перевернула рынки, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания на саммите "Россия - Африка", говоря о сложностях на продовольственном и энергетическом рынках, Путин назвал их первопричиной эмиссию, которую провели США и Европа во время пандемии. Он подчеркнул, что действия Запада были связаны с недальновидной политикой в области энергетики, когда забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики. "Все это привело к росту стоимости энергетических ресурсов, в конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой, это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки и продовольствие, рынки минеральных удобрений и энергетики, вот где причина роста цен", - добавил Путин. Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, украина, сша, владимир путин, африка, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, политика, украина, сша, владимир путин, африка, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки
17:45 28.07.2023 (обновлено: 18:55 28.07.2023)
Сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь, сказал Путин
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Запад вел недальновидную политику в области энергетики, эта ошибка перевернула рынки, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе пленарного заседания на саммите "Россия - Африка", говоря о сложностях на продовольственном и энергетическом рынках, Путин назвал их первопричиной эмиссию, которую провели США и Европа во время пандемии.
"В Соединенный Штатах провели колоссальную эмиссию, и в еврозоне провели колоссальную эмиссию, в еврозоне поменьше, в США в очень большом объеме - печатали деньги, начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что действия Запада были связаны с недальновидной политикой в области энергетики, когда забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики.
"Все это привело к росту стоимости энергетических ресурсов, в конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой, это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки и продовольствие, рынки минеральных удобрений и энергетики, вот где причина роста цен", - добавил Путин.
Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь.
"Первопричина в фундаментальных ошибках индустриально-развитых стран в финансовой, энергетической политике и с точки зрения финансовой, как я уже сказал. Вот где причина роста цен на продовольствие", - подчеркнул Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.