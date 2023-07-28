https://sputnik-georgia.ru/20230728/putin-zapad-vel-nedalnovidnuyu-politiku-i-eta-oshibka-perevernula-rynki-280487991.html

Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки

Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки

Сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь, сказал Путин 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T17:45+0400

2023-07-28T17:45+0400

2023-07-28T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Запад вел недальновидную политику в области энергетики, эта ошибка перевернула рынки, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания на саммите "Россия - Африка", говоря о сложностях на продовольственном и энергетическом рынках, Путин назвал их первопричиной эмиссию, которую провели США и Европа во время пандемии. Он подчеркнул, что действия Запада были связаны с недальновидной политикой в области энергетики, когда забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики. "Все это привело к росту стоимости энергетических ресурсов, в конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой, это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки и продовольствие, рынки минеральных удобрений и энергетики, вот где причина роста цен", - добавил Путин. Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, украина, сша, владимир путин, африка, обострение ситуации вокруг украины