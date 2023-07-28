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Сенат США официально утвердил кандидатуру нового посла в Грузии
Сенат США официально утвердил кандидатуру нового посла в Грузии
Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T16:42+0400
2023-07-28T16:42+0400
2023-07-28T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла Соединенных Штатов Америки в Грузии. Соответствующая информация была опубликована на странице большинства в Сенате в Twitter. Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии 14 января 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. Какие надежды возлагает "Грузинская мечта" на нового посла США >>С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан
грузия, новости, политика, сша, келли дегнан
Сенат США официально утвердил кандидатуру нового посла в Грузии
16:42 28.07.2023 (обновлено: 16:50 28.07.2023)
Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла Соединенных Штатов Америки в Грузии. Соответствующая информация была опубликована на странице большинства в Сенате в Twitter.
Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии 14 января 2023 года.
Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии.
С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.
Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.