https://sputnik-georgia.ru/20230728/senat-ssha-ofitsialno-utverdil-kandidaturu-novogo-posla-v-gruzii-280484353.html

Сенат США официально утвердил кандидатуру нового посла в Грузии

Сенат США официально утвердил кандидатуру нового посла в Грузии

Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T16:42+0400

2023-07-28T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла Соединенных Штатов Америки в Грузии. Соответствующая информация была опубликована на странице большинства в Сенате в Twitter. Робин Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии 14 января 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. Какие надежды возлагает "Грузинская мечта" на нового посла США >>С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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