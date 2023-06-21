https://sputnik-georgia.ru/20230621/kakie-nadezhdy-vozlagaet-gruzinskaya-mechta-na-novogo-posla-ssha-278825596.html

Какие надежды возлагает "Грузинская мечта" на нового посла США

Какие надежды возлагает "Грузинская мечта" на нового посла США

Представители грузинских властей часто критикую деятельность посла США в Грузии, срок полномочий которой подходит к концу 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T21:00+0400

2023-06-21T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что при новом после США в Грузии будет пресечено финансирование таких организаций, которые занимаются реализацией революционных планов. Так Кобахидзе прокомментировал заявление общественного движения "Сила народа", основанного депутатами, о том, что нынешний посол США Келли Дегнан финансирует и разжигает поляризацию в Грузии. Согласно заявлению, Дегнан финансирует антинациональные, антицерковные и агрессивные либерал-фашистские организации в стране. При этом Кобахидзе еще раз напомнил о необходимости прозрачности финансирования конкретных организаций. Соответствующий законопроект был ранее инициирован в парламенте Грузии депутатами от движения "Сила народа". Дегнан сразу же окрестила его "российским законом". Было бы лучше, если финансирование было бы прозрачным, однако, как отметил Кобахидзе, это не в интересах соответствующих доноров. Полномочия Келли Дегнан в качестве посла США в Грузии истекают в этом году. Ее сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года. Что касается скандального законопроекта, то изначально был инициирован проект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Как пояснили его авторы, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Деньги в грузинскую политику поступают через подставные НПО – Папуашвили>>Критики увидели в этом законопроекте угрозу для демократии в Грузии. После того, как законопроект осудили оппоненты власти и Запад, "Сила народа" в качестве альтернативы инициировала более жесткий законопроект – аналог американского закона об иноагентах. После этого волна недовольства еще быстрее начала набирать обороты – 7-8 марта 2023 года в центре Тбилиси прошли массовые акции протеста. Митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об иноагентах, против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В результате власти приняли решение не принимать ни один из инициированных законопроектов об иноагентах. Обвинения "Силы народа" Что касается заявления "Силы народа", которое основали депутаты от парламентского большинства, оно было сделано после инцидента в Боржоми, где активисты сорвали семинар, организованный оппозиционной партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы". Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии" для молодежи. В свою очередь руководство правящей партии Грузии не раз говорило, что целью этих т. н. свободных уикендов является подготовка революционных сценариев для смены власти в стране. Акцию протеста около гостиницы в Боржоми, где планировался семинар, провело консервативное движение "Грузия прежде всего". Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы и оскорбляют организаторов. "Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии>>Позже движение "Грузия прежде всего" сделало заявление, в котором говорится, что это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа. Там же сказано, что движение "Грузия прежде всего" никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны. Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы. В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, келли дегнан, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, сша