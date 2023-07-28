https://sputnik-georgia.ru/20230728/v-gruzii-budut-ustanavlivat-podlinnost-proizvedeniy-iskusstva-280453498.html

В Грузии будут устанавливать подлинность произведений искусства

В Грузии будут устанавливать подлинность произведений искусства

В лаборатории будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства в Грузии и на Южном Кавказе 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T10:02+0400

2023-07-28T10:02+0400

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грузия

новости

культура

ираклий парджиани

нико пиросмани

музей искусств грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Первая на Южном Кавказе лаборатория исследований и экспертизы произведений искусства имени Ираклия Парджиани открылась в Государственном музее искусств имени Шалвы Амиранашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Лаборатория названа в честь выдающегося художника ХХ века Ираклия Парджиани и была открыта по инициативе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и при сотрудничестве Фонда Ираклия Парджиани. Меморандум о сотрудничестве Минкульта и фонда был подписан в 2021 году. В лаборатории будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства в Грузии и на Южном Кавказе, установление подлинности произведений с помощью оборудования и технологий последнего поколения и другое. Лаборатория площадью 542 квадратных метра оснащена по современным стандартам и оснащена высочайшим технологическим оборудованием. В Музее искусств восстановили два этажа >>Лаборатория исследований и экспертизы художественных произведений уже начала собирать микроскопические образцы произведений известных художников, хранящихся в музее, в первую очередь – работ Нико Пиросмани, и создавать необходимую технологическую базу данных для лаборатории. В этом процессе вместе с обученными сотрудниками музея будет участвовать и испанский эксперт. В ведомстве отмечают, что в 2022 году испанский эксперт провел курс обучения искусствоведов, химиков-реставраторов и рентгенологов. Они научились работать с аппаратурой, ее использование в процессе экспертизы и подготовке соответствующих заключений. В дальнейшем будет продолжена подготовка и переподготовка кадров. Фонд Ираклия Парджиани, выдающегося художника ХХ века, был основан в 2020 году дочерью художника Софи Парджиани. Целью фонда, наряду с продвижением работ художника в Грузии и за рубежом, является управление и защита авторских прав художника. Этой цели и служит создание исследовательского центра произведений искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, ираклий парджиани, нико пиросмани, музей искусств грузии