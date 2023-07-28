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Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат
Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат
Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T20:35+0400
2023-07-28T20:35+0400
2023-07-28T20:35+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Загруженность клиник в Грузии в 2022 году сократилась, а вот число обращений в поликлиники выросло по сравнению с показателями 2021 года, говорится в информации Национальной службы статистики ("Сакстат"). По данным ведомства, загруженность в среднем 269 больниц в Грузии в 2022 году составила 167,2 дня, тогда как в 2021 году она составляла 201,2 дня. Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня. Также сократилось на 13% и число коек в клиниках – в 2022 году оно составило 17,9 тысячи. Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные >>В то же время в 2022 году на 1,3% по сравнению с показателем 2021 года выросло число обращений в поликлиники и амбулатории. За 2022 год в 2 284 поликлиники и лаборатории обратились 15,2 миллиона раз. Обслуживали в 2022 году пациентов 23,9 тысяч врачей и 22 тысячи представителей младшего медицинского персонала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат
Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Загруженность клиник в Грузии в 2022 году сократилась, а вот число обращений в поликлиники выросло по сравнению с показателями 2021 года, говорится в информации Национальной службы статистики ("Сакстат").
По данным ведомства
, загруженность в среднем 269 больниц в Грузии в 2022 году составила 167,2 дня, тогда как в 2021 году она составляла 201,2 дня.
Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня. Также сократилось на 13% и число коек в клиниках – в 2022 году оно составило 17,9 тысячи.
В то же время в 2022 году на 1,3% по сравнению с показателем 2021 года выросло число обращений в поликлиники и амбулатории. За 2022 год в 2 284 поликлиники и лаборатории обратились 15,2 миллиона раз.
Обслуживали в 2022 году пациентов 23,9 тысяч врачей и 22 тысячи представителей младшего медицинского персонала.