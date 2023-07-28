https://sputnik-georgia.ru/20230728/zhiteli-gruzii-stali-chasche-khodit-po-vracham-i-menshe-lezhat-v-bolnitsakh--sakstat-280494663.html

Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат

Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат

Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T20:35+0400

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2023-07-28T20:35+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Загруженность клиник в Грузии в 2022 году сократилась, а вот число обращений в поликлиники выросло по сравнению с показателями 2021 года, говорится в информации Национальной службы статистики ("Сакстат"). По данным ведомства, загруженность в среднем 269 больниц в Грузии в 2022 году составила 167,2 дня, тогда как в 2021 году она составляла 201,2 дня. Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня. Также сократилось на 13% и число коек в клиниках – в 2022 году оно составило 17,9 тысячи. Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные >>В то же время в 2022 году на 1,3% по сравнению с показателем 2021 года выросло число обращений в поликлиники и амбулатории. За 2022 год в 2 284 поликлиники и лаборатории обратились 15,2 миллиона раз. Обслуживали в 2022 году пациентов 23,9 тысяч врачей и 22 тысячи представителей младшего медицинского персонала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"