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Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат
Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат
Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T20:35+0400
2023-07-28T20:35+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Загруженность клиник в Грузии в 2022 году сократилась, а вот число обращений в поликлиники выросло по сравнению с показателями 2021 года, говорится в информации Национальной службы статистики ("Сакстат"). По данным ведомства, загруженность в среднем 269 больниц в Грузии в 2022 году составила 167,2 дня, тогда как в 2021 году она составляла 201,2 дня. Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня. Также сократилось на 13% и число коек в клиниках – в 2022 году оно составило 17,9 тысячи. Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные &gt;&gt;В то же время в 2022 году на 1,3% по сравнению с показателем 2021 года выросло число обращений в поликлиники и амбулатории. За 2022 год в 2 284 поликлиники и лаборатории обратились 15,2 миллиона раз. Обслуживали в 2022 году пациентов 23,9 тысяч врачей и 22 тысячи представителей младшего медицинского персонала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат

20:35 28.07.2023
© photo: courtesy of press-service of Moscow City Hall / Перейти в фотобанкСтационар для лечения пациентов с коронавирусом
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2023
© photo: courtesy of press-service of Moscow City Hall
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Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Загруженность клиник в Грузии в 2022 году сократилась, а вот число обращений в поликлиники выросло по сравнению с показателями 2021 года, говорится в информации Национальной службы статистики ("Сакстат").
По данным ведомства, загруженность в среднем 269 больниц в Грузии в 2022 году составила 167,2 дня, тогда как в 2021 году она составляла 201,2 дня.
Средний срок пребывания пациента в клинике сократился по сравнению с 2021 годом в 2022 году с 6,2 до 5,1 дня. Также сократилось на 13% и число коек в клиниках – в 2022 году оно составило 17,9 тысячи.
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные >>
В то же время в 2022 году на 1,3% по сравнению с показателем 2021 года выросло число обращений в поликлиники и амбулатории. За 2022 год в 2 284 поликлиники и лаборатории обратились 15,2 миллиона раз.
Обслуживали в 2022 году пациентов 23,9 тысяч врачей и 22 тысячи представителей младшего медицинского персонала.
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