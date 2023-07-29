https://sputnik-georgia.ru/20230729/festival-gruzinskogo-chaya-otkyvaetsya-v-shekvetili-280521690.html

Фестиваль грузинского чая откывается в Шекветили

Фестиваль грузинского чая откывается в Шекветили

Будет много местного чая, а также ярмарка, мастер-классы и даже гурийские танцы, обещают организаторы 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T13:37+0400

2023-07-29T13:37+0400

2023-07-29T13:37+0400

грузинский чай

чай

шекветили

гурия

новости

культура

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Фестиваль грузинского чая открывается в курортном черноморском поселке Шекветили (регион Гурия) в субботу, 29 июля, говорится в сообщении организаторов. Гости фестиваля смогут ознакомится с грузинским чаем на выставке-продаже, а также посетить мастер-класс по заварке чая. Организаторы также проведут предпринимательскую ярмарку и фотовыставку. Обещают перформанс по изготовлению традиционных гурийских вещей ручной работы и представление гурийских танцев.Заброшенная чайная империя – как чаеводы Грузии пишут новую историю >>>Помимо этого, будет обустроена зона для еды. Мероприятие пройдет в парке музыкантов в 14:00. Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шекветили

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грузинский чай, чай, шекветили, гурия, новости, культура, грузия